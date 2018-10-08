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Cristiano Ronaldo'ya bir tecavüz suçlaması daha

İTALYA HABERLERİ  | 08.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

ABD'nin Las Vegas kentindeki polis birimleri, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Kathryn Mayorga adlı kadının talebi üzerine soruşturma dosyasını tekrar açmıştı. Mayorga'nın avukatı Leslie Stovall, bir kadının daha ünlü futbolcuyu tecavüzle suçladığını açıkladı.

Cristiano Ronaldo'ya bir tecavüz suçlaması daha

Kathryn Mayorga adlı kadın, Portekizli futbolcunun bir otel odasında kendisine saldırdığını söylüyordu. Der Spiegel'e göre 34 yaşındaki Mayorga, olayın ardından Las Vegas polisine şikayette bulunmuş, ancak ünlü futbolcunun nüfuzu nedeniyle Ronaldo'nun ismini vermediğini belirtmişti. Mayorga tecavüzün ardından ciddi bir duygusal travma yaşadığını söylemiş ayrıca Ronaldo'nun kendisine susması karşılığında 375.000 dolarlık bir anlaşmayı zorla kabul ettirdiğini iddia etmişti.

Mayorga Der Spiegel'e verdiği röportajda, yeni bir dava açarak adaleti bulabileceğine inandığını, MeToo hareketinin kendisine cesaret verdiğini ve kamuyonun ilgisini davaya çekerek diğer muhtemel mağdurların öne çıkmasını sağlayabileceğini düşündüğünü ifade etti. Mayorga'nın avukatları bu anlaşmanın artık geçersiz olduğunu ilan etmenin yollarını ararken, 33 yaşındaki Ronaldo ise Alman Der Spiegel'in gündeme taşıdığı suçlama hakkında "yalan haber" diyor.

BİR SUÇLAMA DAHA

Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Kathryn Mayorga adlı kadının avukatı Leslie Stovall Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Benzer bir deneyim yaşadığını söyleyen bir başka kadın beni aradı" dedi. Stovall Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan 2. kadının kimliğini açıklamadı ancak kadının şikayetini Las Vegas polisine iletebileceğini söyledi.

Mayorga'nın tecavüz suçlaması ve avukatın açıkladığı ikinci suçlamanın yanı sıra Ronado'ya yönelik 2005 tarihli bir tecavüz suçlaması daha vardı. Londra'daki bir otelde gerçekleştiği iddia edilen olay nedeniyle Ronaldo gözaltına alınıp sorgulanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle Scotland Yard soruşturmayı sonlandırmıştı.

Ronaldo hakkındaki suçlamaları reddederken, futbolcunun avukatları Mayorga'nın iddialarını yayımladığı için Der Spiegel'e dava açbilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Ronaldo'nun Las Vegas polisi ile soruşturmada işbirliği yaptığı ayrıca son aylarda polis tarafından iki kez ifadesinin alındığı da açıklandı.

Hakkında çıkan haberlerin ardından Ronaldo, Portekiz Milli Takımı tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Sponsorlarından Nike ise 2 gün önce "Rahatsız edici suçlamalar nedeniyle ciddi şekilde endişeliyiz ve durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulunmuştu. (HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya juventus cristiano ronaldo Kathryn Mayorga Leslie Stovall Las Vegas

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