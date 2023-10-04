Cristiano Ronaldo'ya yeniden 'tecavüz' davası!

Kariyerini Arabistan ligi ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya 2010 yılında açılan "tecavüz suçlaması" davasında yeni bir gelişme yaşandı.

ARŞİVE KALDIRILMIŞTI

ESPN'nin haberine göre; Cristiano Ronaldo, davacı kadın Kathryn Mayorga'ya 2010 yılında "sessiz kalması için" 356 bin euro ödedi. Ancak Mayorga, 2018 yılında ABD'nin Nevada eyaletindeki bir mahkemede davayı ilerletmek için harekete geçti. Davaya bakan yargıç Jeniffer Dorsey'in davanın kötü yönetildiği ve gizli belgelerin kullanıldığını düşünmesinin ardından 2022 yılında dava arşive kaldırıldı.

TAZMİNAT İSTEYECEK

Kathryn Mayorga ve hukuk ekibi, kısa süre içinde davanın düşürülmesi kararı için yeniden mahkemeye başvuracağı öğrenildi.

Mayorga Ronaldo cephesinden milyon dolarları bulacak yeni bir tazminat talep edeceği iddia edilirken, Mayorga cephesinin mahkemeden Ronaldo tarafından 2010 yılında imzalanan gizlilik anlaşmasını dikkate almasını isteyeceği belirtildi.

