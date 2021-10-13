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  4. Cristiano Ronaldo, yeni oyuncağına servet döktü!

Cristiano Ronaldo, yeni oyuncağına servet döktü!

13.10.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo, zevki için servetinden kısmıyor. Portekizli yıldız, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını tam 8.5 milyon sterlin ödeyerek satın aldı. Yaklaşık 105.199.398,56 TL'ye denk gelen araba sosyal medyada gündem oldu.

Cristiano Ronaldo, yeni oyuncağına servet döktü!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Portekizli star Cristiano Ronaldo, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını koleksiyonuna ekledi.

Ronaldo, bu aracı almak için tam 8,5 milyon sterlin harcadı. Portekizli star araba tutkusuna harcama yapmaktan keyif duyduğunu belirterek, "Oğlum ve ben arabalara çok düşkünüz. Arabalara harcama yapmaktan çekinmiyorum" diye konuşmuştu. Yaklaşık olarak 105.199.398,56 TL'ye denk gelen araba sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O ARABA

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LÜKS OTO GALERİ

36 yaşındaki golcünün garajında Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi ve BMW marka otomobiller de bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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