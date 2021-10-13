Cristiano Ronaldo, yeni oyuncağına servet döktü!

Portekizli star Cristiano Ronaldo, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını koleksiyonuna ekledi.

Ronaldo, bu aracı almak için tam 8,5 milyon sterlin harcadı. Portekizli star araba tutkusuna harcama yapmaktan keyif duyduğunu belirterek, "Oğlum ve ben arabalara çok düşkünüz. Arabalara harcama yapmaktan çekinmiyorum" diye konuşmuştu. Yaklaşık olarak 105.199.398,56 TL'ye denk gelen araba sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O ARABA

LÜKS OTO GALERİ

36 yaşındaki golcünün garajında Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi ve BMW marka otomobiller de bulunuyor.



