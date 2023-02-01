Cristiano Ronaldo yine gündem oldu! Takım arkadaşlarına 'yallah' diye bağırdı!

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra astronomik bir rakamla Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olan Ronaldo hayranlarını şaşırtmıştı. Yaptığı bu tercihle zaten gündemde olan Ronaldo'nun son hareketi paylaşım rekorları kırıyor.

TAKIM ARKADAŞLARINA 'YALLAH' DİYE BAĞIRDI

Al Nassr'ın Al Ittifak ile karşılaştığı maç öncesi tünelde takım arkadaşlarına 'yallah' şeklinde seslenen Ronaldo'nun o tavrı sosyal medyada gündem olmuş durumda.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR

Arapça haydi anlamına gelen 'yallah' kelimesini kullanan Ronaldo'nun o anları paylaşım rekorları kırıyor.

