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  4. Cristiano Ronaldo yine gündem oldu! Takım arkadaşlarına 'yallah' diye bağırdı!

Cristiano Ronaldo yine gündem oldu! Takım arkadaşlarına 'yallah' diye bağırdı!

01.02.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Ronaldo, oynayacakları maç öncesi çıkış tünelinde takım arkadaşlarına 'yallah' diye bağırdı. O anları kaydeden kamera sayesinde duyulan sözler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Cristiano Ronaldo yine gündem oldu! Takım arkadaşlarına 'yallah' diye bağırdı!

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra astronomik bir rakamla Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olan Ronaldo hayranlarını şaşırtmıştı. Yaptığı bu tercihle zaten gündemde olan Ronaldo'nun son hareketi paylaşım rekorları kırıyor.

TAKIM ARKADAŞLARINA 'YALLAH' DİYE BAĞIRDI

Al Nassr'ın Al Ittifak ile karşılaştığı maç öncesi tünelde takım arkadaşlarına 'yallah' şeklinde seslenen Ronaldo'nun o tavrı sosyal medyada gündem olmuş durumda.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR

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Arapça haydi anlamına gelen 'yallah' kelimesini kullanan Ronaldo'nun o anları paylaşım rekorları kırıyor.

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