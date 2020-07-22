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Crivelli kariyer rekorunu kırarak şampiyon oldu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 22.07.2020 12:27 | Son Güncelleme

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Medipol Başakşehir’in santrforu Enzo Crivelli, turuncu-lacivertli forma altında kariyer rekorunu kırarak en fazla skor ürettiği sezonu yaşadı. Fransız oyuncu, ayrıca ilk kupasını da Başakşehir’le kazandı.

Crivelli kariyer rekorunu kırarak şampiyon oldu

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale çıkmak için önünde sadece Kopenhag rövanşı kalan Başakşehir’de elde edilen bu başarılarda pay sahibi olan oyunculardan biri de Enzo Crivelli.

Yaz transfer döneminde Fransız ekibi Caen'den turuncu-lacivertlilere transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, İstanbul temsilcisinin hücum hattındaki en büyük silahlarından biri oldu.

Ligde 29 maça çıkıp 11 gol, 4 asist üreten Enzo Crivelli, UEFA Avrupa Ligi’nde de 8 müsabakada takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Fransız forvet, Türkiye Kupası’nda 3, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde de çıktığı 2 karşılaşmada ise gol yada asist üretemedi.
Turuncu-lacivertli formayla toplamda 14 gole ulaşan Enzo, profesyonel futbolculuk döneminde en fazla skor ürettiği dönemin içinde bulunuyor.

TÜM SEZONLARI GERİDE BIRAKTI

Crivelli, 2018-2019 sezonunda Caen ile Fransa Ligue 1'de 33 maça çıkmış ve 6 gol, 1 asistle takımına destek olmuştu. Ayrıca aynı takımda 1’er defa da Copue de France ve Coupe de La Ligue mücadelesinde ter döken başarılı futbolcunun gol ya da asisti bulunmuyor.
Başakşehirli oyuncu, 2017-2018 sezonunda ise iki farklı takımda oynadı. Söz konusu dönemde Angers ile 15'i Ligue 1, 2'si de Coupe de La Ligue olmak üzere 17 müsabakada saha olan golcü futbolcu, 1 gol, 1 asist yaptı. Aynı sezonun geri kalan bölümünü de Caen'de kiralık olarak geçiren Crivelli, burada da 11 lig, 3 Coupe de France maçında görev aldı ve rakip ağlara 2 gol atıp, 3 de gol pası verdi.

EN ÇOK GOLÜ BASTİA'DA ATTI

Enzo Crivelli, Başakşehir’e gelmeden önce en fazla golü ise Bastia’da top koştururken atmıştı. Turuncu-lacivertli futbolcunun, Fransız takımında sahaya çıktığı 24 maçta 10 gol, 1 asisti bulunuyor.
25 yaşındaki golcü, Bordeaux ile ise 42 Ligeu 1, 4 Coupe de France, 2 Coupe de La Ligue, 6 Avrupa Ligi ve 2 kez de Avrupa Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 56 maçta boy göstermiş ve 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koymuştu.

Crivelli'nin kulüp kariyerlerindeki genel performansı şöyle:

Bordeaux: 56 maç (7 gol, 6 asist)
Caen: 49 maç (8 gol, 3 asist)
Bastia: 24 maç (10 gol, 1 asist)
Angers: 17 maç (1 gol, 1 asist)

İLK KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Başakşehir ile altın değerinde bir sezon geçiren ve kariyeri açısından önemli işler yapan Enzo Crivelli, ilk şampiyonluk sevincini de İstanbul ekibiyle yaşadı. Fransa’da Bordeaux, Caen, Bastia ve Angers’te top koşturan Crivelli, kendi adına rekorlar kırdığı bir süreçte kupa kazanma başarısı da gösterdi.

(İHA)

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