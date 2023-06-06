Crop giyen Ayça Ayşin Turan dekolteli poz verdi! 'Her daim seksi'

Alp Navruz ile ayrılığının ardından adı Murat Boz ve Umut Evirgen ile anılan Ayça Ayşin Turan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İddialı ve cesur tarzıyla çok konuşuşan Ayça Ayşin Turan bu defa dekolteli pozlarıyla çok konuşuldu.

30 yaşındaki ünlü isim siyah ceket ve siyah bir şort giyip poz verdi. Ceketinin içerisine crop giymeyi tercih eden Ayça Ayşin Turan dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ayça Ayşin Turan'a sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Aşığım', 'Kraliçem', 'Güzelliği ve aurası başkadır', 'Yakıyorsun', 'Her daim seksi' gibi yorumlar yapıldı.

25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğan Ayça Ayşin Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu'dur.

İstanbul Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü'nde eğitim alan Ayça Ayşin Turan, 'Dinle Sevgili' dizisinde ilk ekran deneyimini yaşadı.

2014'te Karagül dizisinde Ada karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan, 2015'te vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş rolüyle izleyicisiyle buluştu.

Karagül dizisinin ardından 2015-2018 yıllarında Meryem ve Altınsoylar projelerinde oynayan Ayça Ayşin Turan, 2018'de Netflix'te yayınlanan Hakan:Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat verdi.

Projenin bitmesiyle birlikte Zemheri ve Arıza dizilerinde rol aldı.



