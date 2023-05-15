Crop giyen Çağla Şimşek dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Çağla Şimşek iddialı ve cesur pozlarıyla gündem oluyor. Tozluyaka dizisinde Hazal karakterine hayat veren Çağla Şimşek sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozlarını peş peşe yayınladı.

Mini eteği ve crop üstü ile dikkat çeken ünlü oyuncuya sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Çağla Şimşek'e takipçileri 'Mest oldum güzelliğine', 'Çok tatlısın', 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yaptılar.

Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Samsun'lu olan bir baba ile Gümüşhane'li bir annenin kızıdır.

Hayatının dönüm noktası olarak Osman Yağmurdereli'nin keşfettiği Şimşek olması, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Elveda Derken dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır.

Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Haluk Bilginer'le Cuma'ya Kalsa dizilerinde oynamıştır.

Şimşek, birçoğu reklam filmlerinde oynamıştır. 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisinde Lavin karakterini canlandırmıştır.

Küçük Gelin dizisinde Zehra karakteriyle geniş kitlelerce tanınmaya başlanmıştır. Elif dizisinden sonra, okul nedeniyle oyunculuğa ara vermek zorunda kalmıştır.

2021 yılında Kardeşlerim dizisine dahil olup ekranlara geri dönüşünü ekranlara duyurdu. Kardeşlerim dizisinden sonra Elkızı dizisinde başroller arasına katılıp oynamıştır.

Son olarak ise yaz dizilerinden Tozluyaka adlı dizide Hazal karakterine hayat vermiştir.





