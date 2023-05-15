MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Crop giyen Çağla Şimşek dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Crop giyen Çağla Şimşek dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

15.05.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka dizisinde rol alan Çağla Şimşek dizide hayat verdiği Hazal karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Crop giyen Çağla Şimşek dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Çağla Şimşek iddialı ve cesur pozlarıyla gündem oluyor. Tozluyaka dizisinde Hazal karakterine hayat veren Çağla Şimşek sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozlarını peş peşe yayınladı.

Mini eteği ve crop üstü ile dikkat çeken ünlü oyuncuya sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Çağla Şimşek'e takipçileri 'Mest oldum güzelliğine', 'Çok tatlısın', 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yaptılar.

Çağla Şimşek 1

Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Samsun'lu olan bir baba ile Gümüşhane'li bir annenin kızıdır.

Çağla Şimşek 2

Hayatının dönüm noktası olarak Osman Yağmurdereli'nin keşfettiği Şimşek olması, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Elveda Derken dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır.

Çağla Şimşek 3

Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Haluk Bilginer'le Cuma'ya Kalsa dizilerinde oynamıştır.

Çağla Şimşek 4

Şimşek, birçoğu reklam filmlerinde oynamıştır. 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisinde Lavin karakterini canlandırmıştır.

Çağla Şimşek 5

Küçük Gelin dizisinde Zehra karakteriyle geniş kitlelerce tanınmaya başlanmıştır. Elif dizisinden sonra, okul nedeniyle oyunculuğa ara vermek zorunda kalmıştır.

Çağla Şimşek 6

2021 yılında Kardeşlerim dizisine dahil olup ekranlara geri dönüşünü ekranlara duyurdu. Kardeşlerim dizisinden sonra Elkızı dizisinde başroller arasına katılıp oynamıştır.

Çağla Şimşek 7

Son olarak ise yaz dizilerinden Tozluyaka adlı dizide Hazal karakterine hayat vermiştir.

Çağla Şimşek 10

Çağla Şimşek 9

Çağla Şimşek 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan aday olan şarkıcı seçilebildi mi?İstanbul'dan aday olan şarkıcı seçilebildi mi?
İstifa sonrası Şahan Gökbakar'dan ilk paylaşımİstifa sonrası Şahan Gökbakar'dan ilk paylaşım
Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz pozda göğüslerindeki izler dikkat çektiCinsiyet değiştirmişti! Üstsüz pozda göğüslerindeki izler dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şimşek sosyal medya ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

İYİ Parti'den adaydı... Eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçildi mi?

İYİ Parti'den adaydı... Eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçildi mi?

Meclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştı

Meclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştı

Sarıgül aday olmuştu! Erzincan'daki seçim sonuçları belli oldu

Sarıgül aday olmuştu! Erzincan'daki seçim sonuçları belli oldu

Bahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’de

Bahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’de

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

İlginizi Çekebilir

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.