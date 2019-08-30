Crytek yapımı Hunt Showdown çıktı!

Hatırlanacağı üzere Crytek PvE ve PvP unsurlarıyla donattığı yeni oyununu 1.5 sene önce erken erişime açmıştı. Oyun erken erişime açıldıktan kısa bir süre sonra Türkçe dil desteğine kavuşacağı söylenmişti. Fakat hala bu konuda bir adım atılmış değil.Yerli kardeşler, Hunt Showdown’ı 1.5 sene sonra tam sürüm olarak Steam üzerinden satışa sundu. Oyunun tam sürümünde Stillwater Bayou ve Lawson Delta olmak üzere iki geniş harita yer alıyor. Bounty Hunt ve Quickplay modlarının yer aldığı yapımda, 57 farklı ekipman ve 33 silah çeşidi oyun severleri bekliyor.

Oyun şu anda Steam’de 109 TL’den satılmakta. İndirilebilir içeriklerin dahil olduğu Legendary Edition ise 122.40 TL’den alıcı bulunuyor.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Oyunun Xbox One versiyonu 27 Ağustos’ta çıkışını yapacak. PlayStation 4 için ise belirlenmiş net bir tarih bulunmuyor. Crytek daha önce PS4 platformu için 2019 sonbaharını işaret etmişti.

İndirime giren Xbox One oyunları – 27 Ağustos haftası

