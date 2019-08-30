Mynet Trend

Crytek yapımı Hunt Showdown çıktı!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 30.08.2019 09:07 | Son Güncelleme

Türk oyuncularını Türkçe dublaj seçeneğine sahip AAA kalitesinde yapımlarla tanıştıran yerli kardeşlerin başında bulunduğu Crytek’in uzun süredir üzerinde çalıştığı FPS oyunu Hunt Showdown nihayet tam sürüm olarak satışa sunuldu.

Crytek yapımı Hunt Showdown çıktı!

Hatırlanacağı üzere Crytek PvE ve PvP unsurlarıyla donattığı yeni oyununu 1.5 sene önce erken erişime açmıştı. Oyun erken erişime açıldıktan kısa bir süre sonra Türkçe dil desteğine kavuşacağı söylenmişti. Fakat hala bu konuda bir adım atılmış değil.Yerli kardeşler, Hunt Showdown’ı 1.5 sene sonra tam sürüm olarak Steam üzerinden satışa sundu. Oyunun tam sürümünde Stillwater Bayou ve Lawson Delta olmak üzere iki geniş harita yer alıyor. Bounty Hunt ve Quickplay modlarının yer aldığı yapımda, 57 farklı ekipman ve 33 silah çeşidi oyun severleri bekliyor.

Oyun şu anda Steam’de 109 TL’den satılmakta. İndirilebilir içeriklerin dahil olduğu Legendary Edition ise 122.40 TL’den alıcı bulunuyor.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Oyunun Xbox One versiyonu 27 Ağustos’ta çıkışını yapacak. PlayStation 4 için ise belirlenmiş net bir tarih bulunmuyor. Crytek daha önce PS4 platformu için 2019 sonbaharını işaret etmişti.

İndirime giren Xbox One oyunları – 27 Ağustos haftası

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
İngiltere'den Huawei kararıİngiltere'den Huawei kararı
İşte Huawei Harmony OS ile ilgili bilinmeyenlerİşte Huawei Harmony OS ile ilgili bilinmeyenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Crytek hunt showdown

En Çok Okunan Trend Haberler

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
64 MP kameralı sahip Realme XT duyuruldu

Dünyada bir ilk! Duyuruldu

İngiltere’nin 5G alt yapısını şekillendirme konusunda umudunu koruyor

İngiltere'den Huawei kararı

Huawei Harmony OS nedir?

İşte Huawei Harmony OS ile ilgili bilinmeyenler

Bilgisayarınız Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’i oynatabilecek mi ?

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’in sistem gereksinimleri

Huawei P30, dual tone renk seçeneklerine kavuşuyor

Huawei'den yeni renk seçeneği!

Redmi Note 8 Pro’nun özellikleri ve fiyatı belli oldu

Özellikleri ve fiyatı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.