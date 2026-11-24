CSKA Sofya ile Trabzonspor, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Balgarska Armia sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Her iki takım da bu maça farklı liglerdeki son performanslarıyla geliyor. CSKA Sofya, evinde Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.
CSKA Sofya (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 6 gol yedi. (Bulgaristan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 11 gol atıp 5 gol yedi.
Trabzonspor (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 11 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 28 puanla 2. sırada.
Trabzonspor, son 5 maçını kazanarak formda bir görüntü sergiliyor.
Trabzonspor, 5 maçlık galibiyet serisiyle rakibinin karşısına çıkıyor. Doğrudan puan yarışı içerisinde olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde son 3 maçında 2 galibiyet aldı.
CSKA Sofya kadrosunda Barry Cotter (Yok - Statü Gereği) ve Leo Pereira (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda Ali Habeşoğlu (Yok - Statü Gereği), Cihan Çanak (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Yok - Statü Gereği), Metehan Mimaroğlu (Yok - Statü Gereği), Umut Nayir (Yok - Statü Gereği), Okay Yokuşlu (Yok - Statü Gereği), Aral Şimşir (Sakat - Antrenman Eksikliği), Tim Jabol-Folcarelli (Sakat - Antrenman Eksikliği) ve Franculino (Sakat - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Ernest Muci.
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