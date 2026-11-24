UEFA Konferans Ligi CSKA Sofya Perşembe 23:00 Trabzonspor

CSKA Sofya ile Trabzonspor, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Balgarska Armia sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Her iki takım da bu maça farklı liglerdeki son performanslarıyla geliyor. CSKA Sofya, evinde Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Lig Durumu Trabzonspor 2. Trendyol Süper Lig O 12 G 9 B 1 M 2 P 28 27 Attığı Gol 8 Yediği Gol +19 Averaj Gol Durumu (Toplam) Trabzonspor 27 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı T Trabzonspor Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 3 / 1 / 2 Gol 11 – 7

CSKA Sofya (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 6 gol yedi. (Bulgaristan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 11 gol atıp 5 gol yedi.

Trabzonspor (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 11 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 28 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri CSKA Sofya tüm kulvarlar Botev Plovdiv 3-3 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi B

Levski Sofya 0-3 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

Panathinaikos 2-1 CSKA Sofya UEFA Konferans Ligi M

CSKA Sofya 0-0 Slavia Sofya Bulgaristan 1. Ligi B

CSKA Sofya 2-0 Ludogorets Razgrad Bulgaristan 1. Ligi G Trabzonspor G G G G G tüm kulvarlar Trabzonspor 1-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Zenit 3-0 Trabzonspor Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Corendon Alanyaspor 0-2 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Trabzonspor 0-1 Freiburg UEFA Konferans Ligi M

Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Trabzonspor, son 5 maçını kazanarak formda bir görüntü sergiliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Trabzonspor, 5 maçlık galibiyet serisiyle rakibinin karşısına çıkıyor. Doğrudan puan yarışı içerisinde olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde son 3 maçında 2 galibiyet aldı.

Eksik Oyuncular CSKA Sofya 2 eksik Barry Cotter Leo Pereira Trabzonspor 10 eksik Ali Habeşoğlu Cihan Çanak Arseniy Batagov Ruslan Malinovskyi Metehan Mimaroğlu Umut Nayir Okay Yokuşlu Aral Şimşir Tim Jabol-Folcarelli Franculino

CSKA Sofya kadrosunda Barry Cotter (Yok - Statü Gereği) ve Leo Pereira (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.

Trabzonspor kadrosunda Ali Habeşoğlu (Yok - Statü Gereği), Cihan Çanak (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Yok - Statü Gereği), Metehan Mimaroğlu (Yok - Statü Gereği), Umut Nayir (Yok - Statü Gereği), Okay Yokuşlu (Yok - Statü Gereği), Aral Şimşir (Sakat - Antrenman Eksikliği), Tim Jabol-Folcarelli (Sakat - Antrenman Eksikliği) ve Franculino (Sakat - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Mohamed Salah Trabzonspor 9 Gol 3 Asist Ernest Muci Trabzonspor 3 Gol 6 Asist Franculino Trabzonspor 4 Gol 2 Asist Wagner Pina Trabzonspor 1 Gol 2 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Ernest Muci.