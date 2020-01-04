MAGAZİN
  4. CSO, İstanbullu müzikseverlere "Köçekçe"yi yorumladı

CSO, İstanbullu müzikseverlere "Köçekçe"yi yorumladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Dört İtalyan tenorun eşlik ettiği orkestra, repertuvarında unutulmaz bestelere yer verdi

İSTANBUL (AA) - The Four Italian Tenors ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), "Yeni Yıl Konseri"nde aynı sahneyi paylaştı.

Zorlu Holding'in desteği ve ev sahipliğinde Zorlu PSM'de gerçekleşen konserde, Genel Müzik Direktörü Prof. Rengim Gökmen yönetiminde sahne alan orkestra ile İtalyan dörtlü, unutulmaz klasikleri yorumladı.

Gökmen, konserde yaptığı açıklamada, yıllar sonra ilk defa CSO'nun yeni yılın ilk konserini Ankara dışında verdiğine dikkati çekti.

CSO'nun köklerinin İstanbul'da olduğuna vurgu yapan Gökmen, şöyle devam etti:

"CSO, 200 yıla yaklaşan geçmişiyle, dünyanın en eski sanat yapılarından birisi. 1924'te Atatürk'ün emriyle Ankara'ya taşındıktan sonra ​Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası​, daha sonra ise CSO olarak hep halka açık konserler verdi. O zamana kadar bir saray orkestrası, müzik grubu, bandosu, fasıl heyeti ve orkestrası olarak görev yapıyordu. 1912'lerde yurt dışı, 1926'dan sonra ise bütün Avrupa'yı dolaşan bu orkestra, doğduğu kent ve kökleri İstanbul olmasına karşın, daha çok Anadolu'yu dolaşmayı yeğledi. Çünkü İstanbul'un çok değerli, nitelikli, güzel orkestraları var. Onların daha da çoğalmasını, yaşamasını, gelişmesini diliyoruz. Ancak tabii Anadolu'da birçok kentimizin orkestrası yok. Bu bakımdan da son 10 yılda CSO ile neredeyse 36-37 ili dolaşarak, diğer orkestralar gibi konserler verdik."

"Devlet sanatçısı" unvanı da bulunan şef Rengim Gökmen, CSO'nun, Türkiye'nin orkestrası olduğunun altını çizerek, "CSO, ülkemize hem Türk hem yabancı bestecilerin sanat ve senfonik müziğin eserlerini her zaman en iyi şekilde sunabilmeyi, kendisinin en önemli hedefi olarak görmüştür." ifadelerini kullandı.

- "Köçekçe, kendi ruhuna yabancılaşmayan bir bestecimizin eseri"

Zorlu PSM'nin ev sahipliğinin gelecek dönemlerde de devam etmesi temennisinde bulunan Gökmen, ilk bölümde yorumlanan "Köçekçe" bestesine ilişkin de şunları söyledi:

"Çok yakından bildiğiniz ama hiçbir zaman dinlemekten bıkmadığınız bir eseri seçtik. Çünkü Atatürk müzik devriminin simgesi olmuş ve gerçekten Atatürk'ün gösterdiği yolda, kendi ruhuna yabancılaşmadan, bu topraklardan beslenerek, dallarını evrenselliğe uzatan ve en gelişmiş müzik tekniklerini kullanan bestecilerimizden birinin eseri."

Konserin ilk bölümde Gioachino Rossini'nin "Hırsız Saksağan Uvertürü", Giacomo Puccini'nin "Manon Lescaut Intermezzo" ve Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" eserlerini yorumlayan orkestraya, Francesco Cilea'nın L'Ariesiana Operası'ndan "II Lamento di Federico", Gaetano Donizetti'nin Aşk İksiri operasından "Una Furtiva Lagrima", Vencenzo Di Chiara'nın "La Spagnola", Lucio Dalla'nın "Caruso" adlı eserlerinde İtalyan tenorlar eşlik etti.

İkinci bölümde ise Alexander Borodin'in "Polovec Dansları", Mendoza y Cortes'in "Cielito Lindo", Gioachino Rossini'nin "La Danza" Ernesto De Curtis'in "Torna a Surriento", Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana Intermezzo", Ruggero Leoncavallo'nun "Mattinata", Augustin Lara'nın "Granada", Luigi Denza'nın "Funiculi Funicula", Johann Strauss II'nin "Mavi Tuna" ve Giacomo Puccini'nin "Nessun Dorma" eserleri seslendirildi.

Alessandro D'Acrissa Cosenza, Federico Serra, Federico Parisi ile Giovanni Maria Palmia'dan oluşan "The Four Italian Tenors", prömiyerini Haziran 2019'da yaptıktan sonra sahnelediği "Viva Italia" adlı performanslarını 56 konserli bir turneyle ABD'de sanatseverlerle buluşturdu.

Yaklaşık 3 saat süren konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske olduTTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu
75 bin eser konteynırda çürüyor75 bin eser konteynırda çürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CSO cumhurbaşkanlığı italyan konser orkestra Rengim Gökmen senfoni

En Çok Okunan Haberler

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

İran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattı

İran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

75 bin eser konteynırda çürüyor

75 bin eser konteynırda çürüyor

Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.