Cübbeli Ahmet'den şoke eden sözler: "Mauro Icardi, ebedi cehenneme gidecek

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk TV'de Nevzat Çiçek'in konuğu oldu. Program sırasında bir izleyiciden gelen soru üzerine Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"FUTBOL OYNAMAYAN İÇİN BOŞ İŞTİR"

Gelen "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusu üzerine Ahmet Ünlü, “Nasıl takım tutacağım. Futbol boş iştir. Oynayan için değil ama euroları götürüyorlar.” yanıtını verdi.

"EBEDİ CEHENNEME GİDECEK"

Ahmet Ünlü, bir izleyicinin "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna, "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek. Bir adam Kur'an'a, peygambere, Allah'a inanmıyorsa yaptığı işlerin sevabı yok." cevabını verdi.