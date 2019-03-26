Mynet Trend

Cudi'de 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulundu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 26.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Şırnak'ta Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı bölgesinde bilimsel adı 'gastropoda' olan karındanbacaklılar deniz canlısına ait olduğu belirtilen fosiller buldu. Sipahi, fosillerin, bölgede 12 milyon yıl önce olduğu söylenen denizin varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu söyledi.

Cudi'de 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulundu

Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı’nda dolaşırken üzerinde, salyangoz olarak da bilinen karındanbacaklılar deniz canlısının fosilleri yer alan kireç taşı buldu. Abdullah Sipahi, fosillerin, bölgede olduğu söylenen denizin varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu belirtti. Bölgede bulunan Tethis Denizi'nin 12 milyon yıl önce kapandığını anlatan Sipahi, "Türkiye bugünkü şeklini alana kadar çeşitli dönemlerden geçmiştir. Jeolojik dönemler olarak adlandırdığımız bu dönemler sedimenter kayaçlar içinden çıkan fosillerle aydınlatılabilir. Şu an üzerinde bulunduğumuz Cudi bölgesi Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun kapanması sonucu aradaki Tethis Denizi'nin kapanmasıyla meydana gelmiş bir bölgedir. Bu Tethis Denizi günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce kapanmıştır" dedi.

cudide-12-milyon-yillik-oldugu-belirtilen-salyangoz-fosili-bulundu_8296_dhaphoto3

Gastropoda'nın karasal, denizel ve gölsel ortamlarda yaşayabildiğini anlatan Sipahi, şunları söyledi:

"Cudi Dağı'nda bulduğumuz bu fosiller günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce bölgede bir deniz olduğunu göstermektedir. Bu fosiller gastropoda olarak tanınır. Gastropodalar karından bacaklıdır. Gastropodalar karasal, denizel ve gölsel ortamlarda yaşayabilirler. Ama bulmuş olduğumuz bu canlı denizel ortamlardaki kireç taşlarından çıktığı için biz bu canlıya denizde yaşayan bir gastropoda diyebiliriz. Denizel kireç taşları içinden çıkan bu canlı bize bölgede yaklaşık 12 milyon yıl önce bir deniz olduğunu göstermektedir."

cudide-12-milyon-yillik-oldugu-belirtilen-salyangoz-fosili-bulundu_8296_dhaphoto2

Bölgedeki terör olayları nedeniyle daha önce araştırma yapılmadığını ifade eden Sipahi, "Geçmiş yıllarda bölgedeki terör olayları nedeniyle burada çeşitli çalışmalar yapılamamıştır. Bölgede sağlanan huzur sonucu gerek kamu, gerekse özel sektör çalışanları bölgede şu an detaylı çalışmalar yapmaktadır. Bunu önümüzdeki yıllarda daha iyi anlamış olacağız. Ama görünen o ki bölgede petrol, kömür gibi yer altı kaynakları bulunmaktadır" diye konuştu.

cudide-12-milyon-yillik-oldugu-belirtilen-salyangoz-fosili-bulundu_8296_dhaphoto1

Kaynak: DHA

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
Köpeği görünce dayanamadı! Hemen müdahale ettiKöpeği görünce dayanamadı! Hemen müdahale etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cudi dağı Salyangoz

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde götürüldüler!

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde götürüldüler!

Ekmek yemeyenlere kötü haber!

Ekmek yemeyenlere kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Televizyonda görüp sipariş verdiler, koliden çıkanı görünce...

Televizyonda görüp sipariş verdiler, koliden çıkanı görünce...

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da bulunmuştu! 65 milyon yıllık dev fosil duvardan söküldü

65 milyon yıllık dev fosil duvardan söküldü

Köpeği suni teneffüsle hayata döndürdü!

Köpeği görünce dayanamadı! Hemen müdahale etti

Deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni Türkiye uyarısı! Tarih verdi...

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Okul önünde dehşet! Kız arkadaşını beklediği sırada...

Okul önünde dehşet! Kız arkadaşını beklediği sırada...

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Her gün dört saat porno izleyen genç kız: ''Evlenmeden öpüşmeyeceğim''

Her gün dört saat porno izleyen genç kız: ''Evlenmeden öpüşmeyeceğim''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.