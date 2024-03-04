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    4. 'Çuf çuf hoca'ya değirmenin suyu bakın nereden geliyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay... YouTuber Ali Ertuğrul: "Her yerimde benekler çıkmaya başladı"

    'Çuf çuf hoca'ya değirmenin suyu bakın nereden geliyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay... YouTuber Ali Ertuğrul: "Her yerimde benekler çıkmaya başladı"

    04.03.2024 14:26
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    Kimine göre şarlatan, kimine göre mucizevi güçlere sahip bir şifacı... Türkiye'de çok konuşulan 'Çuf Çuf Hoca'yı Pakistan'da ziyaret eden YouTuber Ali Ertuğrul'un yayını geniş yankı uyandırmıştı. Ziyaretten sonra Kenan Taş'a konuşan Ertuğrul, "Her yerimde benekler çıkmaya başladı, hızlıca buradan ayrılmayı planlıyoruz" dedi. Ertuğrul'un anlattıkları arasında en ilgi çekici detaylardan biri, adamın "çuf" sesini nasıl çıkardığıyla ilgiliydi. Tarikatın parayı kazanma şekli de şaşkına çevirdi.

    'Çuf çuf hoca'ya değirmenin suyu bakın nereden geliyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay... YouTuber Ali Ertuğrul: "Her yerimde benekler çıkmaya başladı"

    YouTuber Ali Ertuğrul, Türkiye'de 'Çuf çuf hoca' adıyla bilinen tarikatın içine girip bizzat sözde şifa yöntemini denedi. Hala annesiyle Pakistan'da olan Ertuğrul, "Olaydan sonra vücudumda bir şeyler olmaya başladı, suratım çok felaket bir durumda" diyerek vücudunda benekler çıkmaya başladığını söyledi. Ertuğrul'un annesi de "O kadar çok söylenecek şey var ki ama şu anda aklım donmuş durumda. Ama her şey bir tiyatro. Ama çok güzel kurgulanmış" sözleriyle dikkat çekti. İşte Ertuğrul'un gazeteci Kenan Taş'a anlattığı hayret ettiren detaylar...

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    Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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    Pakistan YouTuber kenan taş şifacı
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