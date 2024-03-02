Türk YouTuber 'Cuf Cuf Hoca' tarikatının içine girdi! Şoke eden görüntüler: Kamerayı kapattırıp...

Gerçek adı Haq Khatteb Hussain Ali olan ve Türkiye'de 'Cuf Cuf Hoca' olarak bilinen kişi Pakistan'da yaşıyor. Yüz binlerce müridi olan hoca sıradışı sesler çıkartarak insanlara şifa dağıttığına inanıyor. Türkiye'den genç bir YouTuber, Ali Ertuğrul Öztarsu, sözde şifacı olan Cuf Cuf Hoca'yı Pakistan'da görüntüledi. Öztarsu Cuf Cuf Hoca'nın bir toplu seansına katılarak şifa dağıttığı anları da kayıt altına aldı.

"DÜZELDİ, DÜZELDİ. ELİNİ ÖPÜYORLAR"

'Cuf Cuf Hoca'nın toplu seansına da katıldı. O genç videoda "Öyle bir video çekiyorum ki var ya... Böyle bir şey yok. Düzeldi düzeldi. Elini falan öpüyorlar." şeklinde konuştu.

Pakistan'daki videosunda Ali Ertuğrul Öztarsu isimli genç, yaptığı paylaşıma Pakistan’da bu tarikatin içine girdik. Bütün ritüeller, bütün yapılanlar, her şeyi çektik. Pakistan’ın ünlü tarikatı, Türkiye’de çuf çuf hoca olarak bilinen Haq Khatteb Hussein’in insanlara şifa dağıttığına inanılıyor. Müritleri tarafından kendisine “Sarkar Ji” yani “Lider, önder, komutan, efendi” şeklinde hitap ediliyor. Kullandıkları takkeler, Türkiye’den geliyor. Bu bilgiler hiçbir şey. Kısa sürede Türkiye’deki çoğu insanında merak ettiği bu örgütün içerisine girdik." sözleriyle yayına aldı.

"KAMERAYI KAPATTIRIP 2-3 KERE TESTE SOKTULAR"

Öztarsu, Milliyet'le yaptığı röportajda seyahatine dair önemli bilgiler paylaştı. Cuf Cuf Hoca'nın tesisinin yer aldığı bölgeye gidebilmek için Ali Ertuğrul, Karachi şehrinden İslamabad’a uçakla geçti. Havanın çok soğuk olduğunu dile getiren Türk gezgin, İslamabad'a indikten sonra 1 saat süren taksi yolculuğu sonrası annesiyle birlikte otele yerleşti. Ertesi gün de otelden bir araçla bölgeye gitmeye çalıştılar. Herkes, buranın çok tehlikeli olduğunu söyleyerek götürmek istemediğini dile getiriyordu. Ancak büyük bir para teklif ederek taksiciyi ikna eden Ali Ertuğrul, “Burası, Keşmir bölgesine çok yakın. Her yerde silahlı askerler var. Eğitim seviyesi maalesef çok kötü. Ben de biraz daha sıcakkanlı hareket ederek girmeyi başardım. Yanımda arkadaşım Tolga Öztürk ve annem de vardı, üçümüz gittik. En başta içeri girdiğimizde çok korktuk çünkü hemen kamerayı kapattırdılar. Hiçbir şey çekmemize izin vermediler. Bizi bir odaya kapattılar ve 2-3 kere teste soktular" şeklinde konuştu.

KİMDİR BU ÇUF ÇUF HOCA?

1979 yılında Murree'nin Kotli Sattiyaan bölgesinde doğdu. Süfi rehber ve ruhsal iyileştiricisi olarak biliniyor. Kendisine gelen ruhi hastalara karşı izlediği yöntemle şifa verdiğide biliniyor. Balawara Shareef Tapınağı'nın şimdiki sahibi durumunda da olan Haq Khatteb Hussain Ali 44 yaşında. Tarikat Merkezinin ise Pakista'nın Pencap Eyaletinde olduğu biliniyor. Tarikat Merkezinin ise Pakista'nın Pencap Eyaletinde olduğu biliniyor. 'Cuf Cuf Hoca' sürekli çakarlı arabalarla geziyor.





