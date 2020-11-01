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Çukur 101. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?

01.11.2020 21:03 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 101. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çağatay Erdenet'in iddialı sözleriyle Yamaç'a göz dağı verdiği tanıtımda Cumali, Yamaç'a saldırıyor. "İdris Koçovalı'nın selamını getirdim sana!" sözleriyle Efsun'a silah çeken Cumali'nin öfkeli hali gerilimi giderek arttırıyor. Peki Cumali Efsun'u vuracak mı? Çukur'da Efsun ölecek mi? Damla Sönmez Çukur'dan ayrıldı mı? İşte Çukur 101. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi 2 Kasım Pazartesi akşamı 101. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

çukur cumali

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'da yeniden ailesinin yanına dönen Çağatay Erdenet, Cengiz'in Yamaç'a verdiği sözün aksine yeniden savaş başlatıyor. Koçovalılar'da ise Salih ve Cumali arasında kriz çıkıyor.
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Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak.

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Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak.

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Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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