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Çukur 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde Vartolu Afganistan'da ortaya çıkıyor!

17.01.2021 21:04 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 112. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yamaç ve Cumali'nin, Çağatay ve Kulkan arasında seçim yaptığı tanıtımda çıkan sonuç akıllarda soru işareti bıraktı. Yeni bölümde Çağatay ve Kulkan ise bombalı saldırılar yapacak. Çukur'da Vartolu Sadettin rolünü canlandıran ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ise ara verdiği diziye yeni bölümde geri dönüyor. Afganistan'da olan Vartolu, 11 bölüm sonra yeniden Çukur seyircisi karşına çıkacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 112. yeni bölümü 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizide Vartolu'yu canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, yeni doğan kızıyla daha fazla vakit geçirebilmek için Çukur'un çekimlerine bir süre ara vermişti.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL ÇUKUR'A DÖNÜYOR

Çukur'da son olarak 2 Kasım'da ekrana gelen 101. bölümünde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, 11 bölüm sonra yeniden Vartolu rolüyle hayranlarıyla buluşacak. Senaryo gereği Yamaç'ın isteğiyle Afganistan'a giden ve çatışmaların içinde yer alan Vartolu'nun tehlikede olduğu anlar dikkat çekiyor.

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Ailesinden uzun zamandır haber alamayan Vartolu ise kardeşi Selim'den gelen sesli mesajı dinleyince duygulanıyor. Diziden ayrılan Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim'in ölümünden habersiz olan Vartolu mesajın ardından telefon açarak Selim'e ulaşmaya çalışıyor.

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ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken, Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar’ın elini kolunu bağlayacak.

Çukur 111. son bölüme Cengiz Erdenet'in ölüm sahnesi damga vurdu! Çukur'un Cengiz Erdenet'i Mustafa Avkıran diziden ayrıldı!Çukur 111. son bölüme Cengiz Erdenet'in ölüm sahnesi damga vurdu! Çukur'un Cengiz Erdenet'i Mustafa Avkıran diziden ayrıldı!

Vartolu’nun Afganistan’da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek.

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Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan’ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan, bir Koçovalı’yı daha ölümle burun buruna getirecek.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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