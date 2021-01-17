Çukur 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde Vartolu Afganistan'da ortaya çıkıyor!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 112. yeni bölümü 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizide Vartolu'yu canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, yeni doğan kızıyla daha fazla vakit geçirebilmek için Çukur'un çekimlerine bir süre ara vermişti.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL ÇUKUR'A DÖNÜYOR

Çukur'da son olarak 2 Kasım'da ekrana gelen 101. bölümünde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, 11 bölüm sonra yeniden Vartolu rolüyle hayranlarıyla buluşacak. Senaryo gereği Yamaç'ın isteğiyle Afganistan'a giden ve çatışmaların içinde yer alan Vartolu'nun tehlikede olduğu anlar dikkat çekiyor.

Ailesinden uzun zamandır haber alamayan Vartolu ise kardeşi Selim'den gelen sesli mesajı dinleyince duygulanıyor. Diziden ayrılan Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim'in ölümünden habersiz olan Vartolu mesajın ardından telefon açarak Selim'e ulaşmaya çalışıyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken, Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar’ın elini kolunu bağlayacak.