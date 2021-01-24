Çukur 113. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akın Koçovalı ölüyor mu? Burak Dakak Çukur'dan ayrılıyor mu?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 113. yeni bölümü 25 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

AKIN ÖLÜYOR MU?

Çukur yeni bölümde Koçovalı ailesini bu defa Akın Koçovalı'nın saldırıya uğramasıyla yıkılıyor. Ağır yaralı olan Akın'ın durumu herkesi derinden sarsıyor. Çukur'da Selim Koçovalı'nın ardından oğlu Akın'ın da ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akın’dan sonra Emmi ve Aliço’nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek. Koçovalılar bir yandan Çukur’daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler’in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu’nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek. Koçovalılar’ın evinde Efsun’la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar’ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.