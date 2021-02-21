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Çukur 117. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da amca Cumali ve Sultan Koçovalı gerçeği ortaya çıkıyor!

21.02.2021 19:48 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinin merakla beklenen 117. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Aliço'nun değişen Çukur'a karşı düşüncelerini söylediği tanıtımda Yamaç'ın da bir evinin olmadığını söylemesi dikkat çekiyor. Yamaç ile Vartolu arasında gerilim yükselirken, Yamaç'ın Vartolu'ya saldırma sebebi akıllarda soru işareti bırakıyor. Yamaç ve Efsun'un karşılaştığı anlar büyük heyecan uyandırırken, yıllar sonra birbirini gören ikili arasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 117. yeni bölümü 22 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Mayıs ayında final yaparak ekrana veda edecek olan Çukur'un son bölümlerine Yamaç ve amca Cumali arasında savaş damga vuracak.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu'nun niyetini öğrenen Amca, kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak. Çukur'da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç'ın Sultan'la yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca'nın evde yarattığı değişime şahit olacak. Yamaç'ın Amca'nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek. Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek. Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesecek.
Çukur (4)
Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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