Çukur 117. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Kulkan ölecek mi? Genco Özak diziden ayrılıyor mu?

Çukur dizisinin 22 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde Yamaç, kendini kaçırarak 2 yıl boyunca işkence eden Kulkan'dan intikamını alacak. Kulkan'ı bulan Yamaç peşine düşerek yakalıyor. Çukur'a konuk oyuncu olarak katılan Genco Özak'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu.



Efsun'un yerini bulan Kulkan, bunu Yamaç'ın kendini bulması halinde koz olarak kullanmayı planlıyordu. Yeni bölüm fragmanında ise Yamaç'ın yıllar sonra Efsun'un izini bulması da dikkat çekiyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu'nun niyetini öğrenen Amca, kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak.

Çukur'da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç'ın Sultan'la yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca'nın evde yarattığı değişime şahit olacak. Yamaç'ın Amca'nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek.