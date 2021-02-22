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Çukur 117. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Kulkan ölecek mi? Genco Özak diziden ayrılıyor mu?

22.02.2021 01:27 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 117. yeni bölümünden çarpıcı bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Vartolu'nun Kulkan'ı kovaladığı heyecan dolu sahnede Yamaç'ın ortaya çıkmasıyla nefesler tutuluyor. Kulkan'ı yakalayan Yamaç öfkesine hakim olamazken, intikamını nasıl alacağı merakla bekleniyor. Peki Çukur'da Yamaç Kulkan'ı öldürecek mi? Genco Özak Çukur'dan ayrılacak mı? İşte Çukur yeni bölümde yaşanacaklar.

Çukur dizisinin 22 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde Yamaç, kendini kaçırarak 2 yıl boyunca işkence eden Kulkan'dan intikamını alacak. Kulkan'ı bulan Yamaç peşine düşerek yakalıyor. Çukur'a konuk oyuncu olarak katılan Genco Özak'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu.

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Efsun'un yerini bulan Kulkan, bunu Yamaç'ın kendini bulması halinde koz olarak kullanmayı planlıyordu. Yeni bölüm fragmanında ise Yamaç'ın yıllar sonra Efsun'un izini bulması da dikkat çekiyor.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 117. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da amca Cumali ve Sultan Koçovalı gerçeği ortaya çıkıyor!Çukur 117. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da amca Cumali ve Sultan Koçovalı gerçeği ortaya çıkıyor!

Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu'nun niyetini öğrenen Amca, kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak.

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Çukur'da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç'ın Sultan'la yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca'nın evde yarattığı değişime şahit olacak. Yamaç'ın Amca'nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek.

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Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek. Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesecek.

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Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

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