Çukur 122. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Akın Yamaç'ın tarafına geçti! Akın'dan Vartolu'ya büyük tuzak

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 122. yeni bölümüyle 29 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı.

AKIN'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Vartolu'nun Halil'e yapacağı baskın sürpriz bir isim tarafından engellendi. Dedesinin arabasını tamir etmeyi başaran Akın, Vartolular'ın yolunu kesmeyi başardı.

KULKAN'IN ADAMI CENK'İN HAZİN SONU!

Çukur son bölümde, kendisini kaçırarak iki yıl boyunca işkence yapan Kulkan ve Cenk'in peşine düşen Yamaç, Cenk'ten intikamın aldı.

Kapının önüne bırakılan fotoğrafta Kulkan ve Cenk'i gören Yamaç hemen adrese gitti. Evden çıkan Kulkan'ı son anda kaçıran Yamaç, Cenk'i ise evde yakaladı. Ancak evden kaçan Cenk, sokakta koşarken bir arabanın çarpmasıyla öldü.

CELASUN'DAN AMCA İTİRAFI!

Yamaç, Cumali ile birlikte Metin'in mekanına geldi. Meke ve Celasun'a Yamaç hayat dersi verirken; Meke ailesi, Celasun ise Karaca'dan ötürü Amca'nın yanında olduklarını söylediler.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç'a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendiklerinden birini tuzağa düşürecek.