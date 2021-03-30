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Çukur 122. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Akın Yamaç'ın tarafına geçti! Akın'dan Vartolu'ya büyük tuzak

30.03.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 122. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Yamaç, amcası Cumali'ye karşı mücadelesinde yakın çevresini örgütlemeye başladı. Yamaç, Kulkan'ın adamı olan ve kendisine işkence yapan Cenk'ten de intikamını aldı. Çukur'un finalinde ise amca Cumali'nin talimatıyla Vartolu'nun Halil'e yapacağını baskını Akın Koçovalı engelledi. Akın, Vartolu ve adamlarına tuzak kurarak saldırıyı önledi. İşte Çukur son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 122. yeni bölümüyle 29 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı.

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AKIN'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Vartolu'nun Halil'e yapacağı baskın sürpriz bir isim tarafından engellendi. Dedesinin arabasını tamir etmeyi başaran Akın, Vartolular'ın yolunu kesmeyi başardı.

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KULKAN'IN ADAMI CENK'İN HAZİN SONU!

Çukur son bölümde, kendisini kaçırarak iki yıl boyunca işkence yapan Kulkan ve Cenk'in peşine düşen Yamaç, Cenk'ten intikamın aldı.

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Kapının önüne bırakılan fotoğrafta Kulkan ve Cenk'i gören Yamaç hemen adrese gitti. Evden çıkan Kulkan'ı son anda kaçıran Yamaç, Cenk'i ise evde yakaladı. Ancak evden kaçan Cenk, sokakta koşarken bir arabanın çarpmasıyla öldü.

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CELASUN'DAN AMCA İTİRAFI!

Yamaç, Cumali ile birlikte Metin'in mekanına geldi. Meke ve Celasun'a Yamaç hayat dersi verirken; Meke ailesi, Celasun ise Karaca'dan ötürü Amca'nın yanında olduklarını söylediler.

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ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç'a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendiklerinden birini tuzağa düşürecek.

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Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal'le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek.

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Amca'ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek.

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Show TV Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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