Çukur'a veda etmeyen hazırlanan Kubilay Aka'nın yeni dizisi ve partneri belli oldu

Geçen yıl pandemi nedeniyle "Bay Yanlış", "Sen Çal Kapımı" ve "Çatı Katı Aşk" olmak üzere az sayıda yazlık dizi ekrana gelmişti. Bu yıl ise kanallar peş peşe yeni yazlık diziler satın almaya başladı. Bu dizilerin başında OJO Pictures imzalı "Camtavanlar" geliyor.

Bu yaz Show TV'de yayınlanacak dizinin senaryosu "Kiralık Aşk", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Love101" gibi ses getiren projeleri yazan Meriç Acemi"ye ait...

Dizinin başrol erkek karakterini bu sezon final yapacak olan "Çukur"un Celasun'u Kubilay Aka'nın canlandıracağını daha önce ortaya çıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çukur'un 123. bölümünde ölecek olan Aka'nın oynayacağı restoran zinciri sahibi Cem'in (Karakter adı değişebilir) başta rekabet içinde olup daha sonra ise tutkulu bir aşk yaşayacağı Leyla'ya kimin hayat vereceği ise merak konusuydu. İşte o oyuncu sonunda belli oldu.

BENSU SORAL EKRANA DÖNÜYOR

"Camtavanlar"ın başrol kadın oyuncusu Bensu Soral oldu. Son olarak "Organize İşler Sazan Sarmalı" filminde seyirci karşısına çıkan Soral, uzun zamandır gelen çok sayıda teklifi reddetmişti. Güzel oyuncu hikâyesini çok sevdiği "Camtavanlar"la bu yaz hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Senarist Meriç Acemi'nin alt metninde kadın haklarını ve kadının toplumdaki yerini sorguladığı dizi adını; "sosyal ve iş hayatında kadınların yaşadığı fırsat eşitsizliğine verilen uluslararası isim olan "Camtavanlar"dan alıyor. Dizide kadınların özellikle iş hayatında karşılaştığı camtavanlar yani engeller, yemek kültürüyle harmanlanarak sunulacak.

