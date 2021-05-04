Çukur 127. son bölüm final sahnesi! Yamaç ve Vartolu, Karaca'nın mezarını buldu! Vartolu, amca gerçeğini öğrendi!

Efsun'un sözleriyle harekete geçen Yamaç ilk iş Emmi'nin hayatını kaybettiği yere gitti. Emmi'nin mektubunun küçük bir parçasını alan Yamaç derhal Aliço'nun yanına gitti. Aliço ise Emmi'nin Yamaç için yazdığı mektuptaki şok gerçeği Yamaç'a açıklamadı. Yamaç'ın ölmesini istemeyen Aliço, mektuptaki sırrı söylemedi.

Vartolu, Emmi'nin başına gelenlerden kendisinin sorumluluğunun olmadığını söylese de Yamaç ve Cumali'yi ikna edemedi.

Çukur'da Yamaç, amcanın öldürdüğü Emmi'nin naaşını kahvenin önüne kadar getirdi. Çukurlular onca yıl saygı besledikleri Emmi'yi görünce büyük bir üzüntü yaşadılar.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli , Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 127. yeni bölümüyle 3 Mayıs Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Çukur son bölümde Vartolu, amca Cumali Koçovalı hakkında bildiklerinin yalan olduğunu anladı.

AMCANIN SALDIRISI ORTAYA ÇIKTI

Amca'nın adamları Akif'in adamlarıymış gibi görünerek Çukur sokaklarında gelişigüzel ateş ettiler. Vartolu ise araç plakalarından yapılan saldırıyı amcanın planladığını anladı.

VARTOLU AMCA GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ

Yamaç kahvenin karşısında sinevizyonla Kulkan'ın mesajını yayınladı.



Vartolu gerçekleri öğrenmesiyle büyük bir şok geçirirken, Karaca'nın son uğradığını söyledikleri depoya gitmek üzere harekete geçti.

KARACA'NIN MEZARI BAŞINDA YIKILDILAR!

Vartolu Yamaç ile birlikte depoya giderek Ahmet'i tekrar sorgulamak istedi. Ahmet Nedim'in eline geçse de omzundan vurduğu Ahmet'i öldürmeyi başaramadı.

Vartolu ve Yamaç da Ahmet'ten kendilerini Karaca'ya götürmelerini söyledi. Ahmet ise Karaca ve Celasun'un gömüldüğü yere ikiliyi götürdü. Toprağı kazınca Karaca'nın Çukur dövmeli kolunu gören Vartolu ve Yamaç yıkıldı.

İkili mezarın başında hüngür hüngür ağladı.



