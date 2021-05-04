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Çukur 127. son bölüm final sahnesi! Yamaç ve Vartolu, Karaca'nın mezarını buldu! Vartolu, amca gerçeğini öğrendi!

04.05.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon sonunda final yapacak olan Çukur dizisi 127. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un son bölümünde Vartolu, amca Cumali Koçovalı hakkındaki gerçekleri öğrendi. Kulkan'ın kendisi için çektiği videoyu izleyen Vartolu, amcanın yaptıklarıyla şoke oldu. Vartolu, Karaca'yı da amcanın öldürdüğünü öğrendi. Karaca ve Celasun'un mezarlarını bulan Vartolu ve Yamaç hüngür hüngür ağladı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 127. yeni bölümüyle 3 Mayıs Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Çukur son bölümde Vartolu, amca Cumali Koçovalı hakkında bildiklerinin yalan olduğunu anladı.

EMMİ'YE VEDA!

Çukur'da Yamaç, amcanın öldürdüğü Emmi'nin naaşını kahvenin önüne kadar getirdi. Çukurlular onca yıl saygı besledikleri Emmi'yi görünce büyük bir üzüntü yaşadılar.

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Emmi'nin cenazesi Koçovalılar'ın mezarlığında toprağa verildi.

Çukur 127. son bölümde Emmi'ye veda! Yamaç'tan Vartolu'ya büyük şokÇukur 127. son bölümde Emmi'ye veda! Yamaç'tan Vartolu'ya büyük şok

Vartolu, Emmi'nin başına gelenlerden kendisinin sorumluluğunun olmadığını söylese de Yamaç ve Cumali'yi ikna edemedi.

Çukur (3)

ALİÇO VE EMMİ'NİN SIRRI NE?

Efsun'un sözleriyle harekete geçen Yamaç ilk iş Emmi'nin hayatını kaybettiği yere gitti. Emmi'nin mektubunun küçük bir parçasını alan Yamaç derhal Aliço'nun yanına gitti. Aliço ise Emmi'nin Yamaç için yazdığı mektuptaki şok gerçeği Yamaç'a açıklamadı. Yamaç'ın ölmesini istemeyen Aliço, mektuptaki sırrı söylemedi.

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AMCANIN SALDIRISI ORTAYA ÇIKTI

Amca'nın adamları Akif'in adamlarıymış gibi görünerek Çukur sokaklarında gelişigüzel ateş ettiler. Vartolu ise araç plakalarından yapılan saldırıyı amcanın planladığını anladı.

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VARTOLU AMCA GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ

Yamaç kahvenin karşısında sinevizyonla Kulkan'ın mesajını yayınladı.
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Vartolu gerçekleri öğrenmesiyle büyük bir şok geçirirken, Karaca'nın son uğradığını söyledikleri depoya gitmek üzere harekete geçti.

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KARACA'NIN MEZARI BAŞINDA YIKILDILAR!

Vartolu Yamaç ile birlikte depoya giderek Ahmet'i tekrar sorgulamak istedi. Ahmet Nedim'in eline geçse de omzundan vurduğu Ahmet'i öldürmeyi başaramadı.

Vartolu ve Yamaç da Ahmet'ten kendilerini Karaca'ya götürmelerini söyledi. Ahmet ise Karaca ve Celasun'un gömüldüğü yere ikiliyi götürdü. Toprağı kazınca Karaca'nın Çukur dövmeli kolunu gören Vartolu ve Yamaç yıkıldı.

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İkili mezarın başında hüngür hüngür ağladı.


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi Aras Bulut İynemli Erkan Kolçak Köstendil
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