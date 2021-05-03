Çukur 127. son bölümde Emmi'ye veda! Yamaç'tan Vartolu'ya büyük şok

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 127. yeni bölümüyle 3 Mayıs Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. 4 yıllık ekran macerasını bu sezon noktalayacak olan Çukur'da Karaca, Celasun, Kulkan Erdenet'ten sonra bu defa Emmi de veda etti.

Çukur'da Emmi'nin cenazesinin kaldırıldığı sahnede Yamaç ile Vartolu arasında yaşanan gerilim yaşandı. Yamaç, Emmi'nin tabutunu taşımak isteyen Vartolu'ya izin vermedi. Vartolu ise bu hareket karşısında büyük şok yaşadı.



Emmi'nin ölümü; Çukur'da taşları yerinden oynadı. Yamaç'ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç'la karşı karşıya geldi. Koçovalılar, Emmi'nin yasını tutarken; Yamaç, Efsun'un da desteğiyle Amca'nın gerçek yüzünü Vartolu'ya göstermek için harekete geçti.

