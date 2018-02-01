Çukur 15. bölüm fragmanı! İdris ve Yamaç karşı karşıya geliyor

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 14. bölümüyle birlikte altı bölümlük heyecan dolu yüzleşme serisi başladı. İlk günden bu yana Vartolu’nun geçmişinin peşinde olan Yamaç’ın yüzleştiği sarsıcı gerçek, ona hayatının en büyük şokunu yaşattı. Cezaevindeki kişinin kim olduğunu öğrenmek isteyen Yamaç’tan kurtulamayacağını anlayan Paşa, silahını çekerek kafasına dayadı fakat Yamaç’ın müdahalesiyle başarılı olamadı.

Paşa’dan bilgi almaya çalışan Yamaç, kafasında eksik kalan parçaları yavaş yavaş tamamladı. Bölümde Vartolu ile çocukluk aşkı Saadet’in yıllar sonra karşı karşıya geldiği dakikalar da ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Saadet, Vartolu’yla ilgili gerçekleri kaldıramazken, Vartolu’nun Saadet’e sarılarak ağladığı anlar izleyicileri derinden etkiledi. Bölümün final sahnesinde elindeki tüm parçaları birleştirerek Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen ve gözyaşlarına boğulan Yamaç’ın neler yapacağı büyük bir merakla beklenecek.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 5 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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