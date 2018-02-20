Çukur 17. son bölüm izle! Çukur 18. yeni bölüm ilk sahnesinde Selim vuruluyor!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 18. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Selim, telaşla Yamaç’ı eve götürmek isterken Medet’i görüyor. Kanlar içinde kalan ve ayakta durmakta zorlanan Medet’in, Yamaç’la Selim’e silah çektiği anlar heyecanı yükseltiyor. Medet’in ateş ettiği sırada Yamaç’a kendini siper eden ve vurulan Selim yere yığılırken, şoke olan Yamaç öfkeden deliye dönüyor. Merakın doruk noktasına çıktığı Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur 17. son bölümde diziye yeni katılan karakter Komiser Emrah geceye damgasını vurdu. Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Komiser Emrah için sosyal medyaya birçok yorum yapıldı. Heyecanla izlenen son bölümden sonra yayınlanan Çukur 18. yeni bölüm ilk sahnesi ise şok etti. Medet'in yaralı bir şekilde Yamaç'a silahını doğrulttuğunu gören Selim, kardeşini iterek onu kurtarıyor ama kendini arkasından kalbinin hizasından kurşunu yiyor. Medet hemen oradakiler tarafından etkisiz hale getiriliyor. Selim ise Yamaç'ın kollarına yığılıyor. Heyecanla izlenen sahnede Selim ölüyor mu merak ediliyor. Çukur son bölümde neler oldu? İşte Çukur yeni bölüm ilk sahnesi ve son bölüm izleme linki...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı. Çukur'dan gitmeleri için Yamaç'ın 1 hafta süre tanıdığı Vartolu'nun adamlarının uyuşturucu imalatı yaptıkları çiftlik, Çukur'da ilk kez görülen polis amiri Emrah tarafından basılıp yerle bir edildi.

Bu arada Akşın, Celasun'un kendisinden uzaklaşma sebebinin Karaca değil de annesi olduğunu öğrenince Karaca'ya yaptıklarından dolayı çok üzüldü. Ayşe'nin kendi isteğiyle kaçtığını öğrenen Selim ise deliye döndü, Ayşe'yi otel odasında bırakıp sadece Karaca'yı alarak eve gitti. İdris'in oğlunu bulmaya çalışan Paşa, Celasun'un serbest bıraktığı Kasım'dan çocuğun Vartolu olduğunu öğrenince kalp krizi geçirip yere yığıldı. Paşa'yı öldürmeyi kafaya koyan Medet ise son anda birileri tarafından engellendi. Çukur son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.