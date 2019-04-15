Çukur 2. sezon 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyenleri yeni bölümde neler bekliyor?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı ve yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu, tüm Türkiye’de severek izlenen dizi Çukur’un 2.sezon 28.bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Hare Sürel, Necip Memili gibi ünlü oyunculara ev sahipliği yapıyor. Yeni bölümleri merakla beklenen dizinin bu bölümü yine çok hareketli olacağa benziyor.

Çukur’un yeni bölümünün 2. fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

Çukur’un Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Yamaç Sena’nın ölmeden önce ona sürpriz bir doğum günü partisi hazırladığını öğreniyor. Bu bilgiyi Deren’den öğrenen Yamaç gözyaşlarına hakim olamıyor. Salih yine çatışmalara girip çıkıyor ve dizideki heyecanı yükseltiyor. Yayınlanan fragmanda Yamaç’ın Sena’ya karşı söylediği sevgi dolu sözler, seyirciye de aynı duyguya sokmayı başarıyor ve izleyici de Yamaç’la beraber adeta Sena’nın yasını tutuyor.

Çukur dizisinin 15 Nisan 2019 Pazartesi tarihinde ekranlara gelecek yeni bölümünde Uluç’un “Timsah ne seni dinler ne beni” sözleriyle anlattığı Timsah Celil çukura geliyor. Geldiği gibi de Cumali ile karşı karşıya geliyor. Cumali de en az Timsah Celil kadar tehlikeli olduğunu kanıtlıyor. Timsah Celil dizinin tanıtımının ikinci fragmanında “Sevgili Yamaç, seni arıyorum. Mesajımı aldığında beni mutlaka ara.” Diyerek Yamaç’ı tehdit ediyor. Yamaç ise Timsah Celil’e meydan okuyor ve ondan korkmadığını gösterecek tehlikeli hareketler içine giriyor. Timsah Celil “Sevdiklerini koruyamamak nasılmış sen de öğreneceksin” sözlerini sarf ettikten sonra Yamaç daha da sinirleniyor ve öfkesine hakim olamıyor.