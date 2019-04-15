Çukur 2. sezon 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyenleri yeni bölümde neler bekliyor?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı ve yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu, tüm Türkiye’de severek izlenen dizi Çukur’un 2.sezon 28.bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Hare Sürel, Necip Memili gibi ünlü oyunculara ev sahipliği yapıyor. Yeni bölümleri merakla beklenen dizinin bu bölümü yine çok hareketli olacağa benziyor.
Çukur’un yeni bölümünün 2. fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!
Çukur’un Yeni Bölümünde Neler Olacak?
Yamaç Sena’nın ölmeden önce ona sürpriz bir doğum günü partisi hazırladığını öğreniyor. Bu bilgiyi Deren’den öğrenen Yamaç gözyaşlarına hakim olamıyor. Salih yine çatışmalara girip çıkıyor ve dizideki heyecanı yükseltiyor. Yayınlanan fragmanda Yamaç’ın Sena’ya karşı söylediği sevgi dolu sözler, seyirciye de aynı duyguya sokmayı başarıyor ve izleyici de Yamaç’la beraber adeta Sena’nın yasını tutuyor.
Çukur dizisinin 15 Nisan 2019 Pazartesi tarihinde ekranlara gelecek yeni bölümünde Uluç’un “Timsah ne seni dinler ne beni” sözleriyle anlattığı Timsah Celil çukura geliyor. Geldiği gibi de Cumali ile karşı karşıya geliyor. Cumali de en az Timsah Celil kadar tehlikeli olduğunu kanıtlıyor. Timsah Celil dizinin tanıtımının ikinci fragmanında “Sevgili Yamaç, seni arıyorum. Mesajımı aldığında beni mutlaka ara.” Diyerek Yamaç’ı tehdit ediyor. Yamaç ise Timsah Celil’e meydan okuyor ve ondan korkmadığını gösterecek tehlikeli hareketler içine giriyor. Timsah Celil “Sevdiklerini koruyamamak nasılmış sen de öğreneceksin” sözlerini sarf ettikten sonra Yamaç daha da sinirleniyor ve öfkesine hakim olamıyor.
Öte yandan Yamaç hiç beklenmeyen bir anda Yüzüklü ile yan yana geliyor. Tüm dikkatlerin Yüzüklü’ye verildiği sırada Timsah Celil bundan faydalanıyor. Timsah Celil Yamaç’a ulaşmak ve Sedat’ın intikamını almak için çukuru karıştırmaya başlıyor. Vartolu ise Salih’in taşlarının peşine düşüyor. Yamaç’a hiç beklemediği bir anda Baykal’dan telefon geliyor. Tüm dikkatler Yüzüklü’ye ve Baykal’a çevriliyor. Bunu fırsat bilen Timsah Celil Koçovalılardan birisiyle yüzleşiyor ve bölüm yine çok heyecanlı bir şekilde son buluyor.
Çukur Dizisinin Konusu
Çukur, İstanbul’un en belalı mahallelerinden birisidir. Koçova ailesi Çukur’un kontrolünü ele almıştır. Koçovalılar Çukur’u yönetirken bazı önemli kurallar koymuştur ve bu kuralların çiğnenmesine asla izin vermezler. Uyuşturucunun kesinlikle kullanılmayacak olması, Çukur’daki en önemli kuraldır. Çukur’da her şey sorunsuz ilerler ve kurallar uygulanırken yeni bir grup ortaya çıkar. Bu grubun amacı Çukur’un yönetimini ele almaktır. Çukur’u ele aldıklarında ilk yapacakları şey uyuşturucu yasağını delip geçmektir. Bu grup ortaya çıktıktan sonra Çukur’da düzen bozulur. Kavgalar, atışmalar, tartışmalar baş gösterir. Koçovalılar pes etmek üzereyken, Koçova ailesinin yıllar önce Çukur’dan çekip giden en küçük oğlu Yamaç, geri döner. Yamaç’ın geri gelmesiyle beraber Çukur yepyeni bir döneme girer. Başlarda Yamaç çukurda kabul edilmez. Bunun nedeni Yamaç’ın Koçovalıların hem kendilerine hem de Çukur’a ihanet ettiğini düşünmeleridir. Fakat Yamaç bu suçlamaları kabul etmez. Karşısına kendisine benzeyen Sena çıkar ve Yamaç hayatında ilk kez aşkı bulduğuna inanır. Yamaç ve Sena ortak bir hayat kurmaya çabalarken aralarına Çukur ve Yamaç’ın ailesi girer. Tüm bunlara rağmen mutlu olmaya çalışan iki genç ellerinden geleni yaparlar. Yamaç değişmeye ve yenilenmeye başlar. Sena ise onu daha iyi bir insan yapmak için elinden geleni yapar.
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