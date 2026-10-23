vivo X500 Ultra'nın ana kamerasında sürpriz değişiklik: 200 MP'den 50 MP'ye düşebilir

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS), vivo X500 Ultra'nın en son mühendislik örneğinde 1/1,2 inç sensör boyutuna sahip yeni bir 200 MP kameranın bulunduğunu iddia etmişti. DCS, şimdi de telefonun ana kamerasına ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

VIVO X500 ULTRA'NIN ANA KAMERASI 50 MP OLABİLİR

Digital Chat Station'ın Weibo'daki yeni paylaşımına göre vivo X500 Ultra'nın mühendislik örneğinde, 35 mm lensle eşleştirilmiş 50 MP Sony LYT910 sensör kullanılıyor.

Bu bilgi henüz doğrulanmamış olsa da sızıntı kaynağı, Sony'nin bu yılın haziran ayında tanıttığı 1/1,28 inç boyutundaki Lytia L910 LOFIC sensörü kastediyor olabilir. Söz konusu 50 MP sensör, 100 dB dinamik aralık sunarken saniyede 60 kare hızında 4K HDR video kaydını da destekliyor.

İddia doğru çıkarsa vivo X500 Ultra'nın 50 MP ana kamerası, vivo X300 Ultra'da kullanılan 1/1,12 inç boyutundaki 200 MP sensöre kıyasla kâğıt üzerinde bir gerileme anlamına gelebilir. Bununla birlikte, iki telefon arasındaki gerçek kullanımda ortaya çıkacak görüntü kalitesi farkı, teknik özelliklerin düşündürdüğü kadar büyük olmayabilir.

Kaynak: GSMArena