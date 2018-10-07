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Çukur 2. sezon 4. yeni bölüm fragmanı! İdris Koçovalı'dan Selim'e büyük şok!

DİZİ HABERLERİ  | 07.10.2018 21:12 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 37. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Çukur 2. sezon 4. bölüm yeni fragmanında Yamaç, “Ben Çukur’u geri alacağım, yanımda mısınız?” sözleriyle Çukur’dakilerin yardımını istiyor. Pazarda yaşananlar İdris’in sabrını zorlarken, Cumali-Vartolu atışması devam ediyor. Ortaya çıkan Ayşe’nin Çeto’nun elini öptüğü anlar merak uyandırırken, İdris’in Selim’e attığı tokat gerilimi arttırıyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı

Çukur 2. sezon 4. yeni bölüm fragmanı! İdris Koçovalı'dan Selim'e büyük şok!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Yamaç, “Ben Çukur’u geri alacağım, yanımda mısınız?” sözleriyle Çukur’dakilerin yardımını isterken, omuz omuza veren Mahsun ve Çeto’nun “Bizi iki kişi sanıyorlar, bir kişi olduğumuzu bilmiyorlar!” diyerek oluşturduğu Karakuzular işareti dikkat çekiyor. Pazarda yaşananlar İdris’in sabrını zorlarken, Cumali-Vartolu atışması devam ediyor. Ortaya çıkan Ayşe’nin Çeto’nun elini öptüğü anlar merak uyandırırken, İdris’in Selim’e attığı tokat gerilimi arttırıyor.

“BİZİ İKİ KİŞİ SANIYORLAR, BİR KİŞİ OLDUĞUMUZU BİLMİYORLAR!”
Çukur’un yarın akşam ekrana gelecek 2. sezonun 4. bölümünde Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştirir. Koçovalı Kardeşler, Çukur’u yeniden kazanmak için harekete geçerler. Ancak Cumali ile Vartolu arasındaki yüksek tansiyon Yamaç için işleri güçleştirecek. Yamaç bir yandan hedefi uğruna mücadele ederken diğer yandan Cumali ile Vartolu’nun arasında kalacak. Koçovalı Kardeşler tüm engellere rağmen omuz omuza savaşlarına devam ederken; kardeşlerden biri beklenmedik bir anda İdris'in karşısına çıkacak ve büyük yüzleşme yaşanacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur 2. sezonun 3. bölümünde Cumali ve Yamaç’ın karşı karşıya geldiği anlarda Yamaç’ın yaptırdığı Çukur dövmesini gören Cumali şaşkınlık yaşadı. Çukur’u geri almaya kararlı olan Yamaç’a yardım edeceğini söyleyen Cumali, Yamaç’ın planı işe yaramazsa kendi bildiğini yapacaktı. İdris ve Sultan’ın yaşadığını öğrendiğimiz bölümde, yaralarını sarmaya çalışan Vartolu’nun tanıştığı gizemli kişi Behlül, onu derinden etkiledi. Vartolu Behlül’ün, Kahraman’a yapılan silahlı saldırıda karısını ve çocuğunu kaybettiğini öğrendi. Çukur’dakilerin serbest bırakılmasına karşılık teslim olacaklarını Karakuzulara söyleyen Yamaç, planını uygulamaya başladı. Mahsun Yamaç’ın tuzağına düşerken, Çeto öfkeden deliye döndü. Aliço’nun yardımıyla Vartolu’yu bulan Yamaç, Çukur’u geri almak için ondan yardım istedi. İki kardeş el ele verirken Yamaç, Vartolu ve Cumali’nin buluştuğu final sahnesi merakı arttırdı.


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