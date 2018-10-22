Çukur 2. sezon 6. yeni bölümden nefes kesen fragman! Yamaç Gazapizm'le yeniden coşuyor!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2.tanıtımı yayınlandı. Yamaç ve Vartolu’nun Cumali’yi; Mahsun’un ise Çeto’yu kurtarmak için harekete geçtiği tanıtımda Yamaç’ın “Neredesin?” sorusuna, Cumali’nin “Göze çarpacak bir işaret bıraktım sizin için!” yanıtı dikkat çekiyor. Aksiyonun giderek arttığı Çukur’da Reşit’in isteğini kimin yerine getireceği merakla bekleniyor. Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 6. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzuların artık ortak bir düşmanı vardır. Bu sırada farklı odalarda tutulan Cumali ile Çeto, birbirlerinin kim olduğunu bilmeden kader ortağına dönüşecekler. Çukur’da ise Mete’nin hastanelik olması Celasun için bardağı taşıran son damla olacak. Meke’ye karşı öfkesi büyüyen Celasun ile Meke’nin yüzleşmesi adrenalin dozunu yükseltecek. Bu sırada Yamaç, Aliço’dan da yardım isteyerek Vartolu, Medet, Metin ve Kemal ile birlikte Cumali’yi kurtarmak için planlarını harekete geçirecek. Ancak hedeflerine ulaşmaları o kadar kolay olmayacak. Mahsun ve Ersoy’un Çeto’yu kurtarmak için yaptığı plan, beklenmedik bir anda iki kişinin daha hayatını tehlikeye sokacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor. ÇUKUR 38. SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Konuşmak için açık havaya inen Koçovalı kardeşleri kötü bir sürpriz bekliyor. Kafede oturan Koçovalılar mekanın boşalmasından şüphelenirken karşılarına Reşit çıkıyor. Koçovalılara akrabasına sıktıklarını söyleyen Reşit, parasını istiyor. Yamaç ise paralarının kendisinde olmadığını söylüyor. Yıldız’ı bıraktıktan sonra yürümeye başlayan Cumali alt geçitte takip edildiğini fark ediyor. Cumali silahına davranacak olsa da karşısındaki adamları görünce vazgeçiyor. Adamlar sakin kalmayı seçen Cumali’nin kollarına girip minibüse bindiriyor. Ekmek almak için dışarı çıkan Kemal, kapıda asılı Cumal’inin tesbihini buluyor. Reşid’in Cumali’yi kaçırdığından emin olan Vartolu ve Yamaç yola koyuluyor. Cumali ise depoda uyanınca yaralarını kontrol ediyor.

Cumali’nin kaçırıldığına emin olan Vartolu ve Yamaç, Reşit ağanın mekanına geliyor. Yamaç ve Vartolu’yu karşısında gören Reşit, kararlarını değiştirip değiştirmediğini soruyor. Lafı uzatmadan direk konuya giren Yamaç, paranın kendinde olmadığını söylüyor. Reşit’i tanıyan Vartolu ise muhabbeti Yamaç’ın elinden alıp Cumali’nin yaşamasını sağlıyor. Reşit ikiliye bir görev veriyor ve aşiretinin başındaki bir adamı öldürmesini istiyor. Parasını almakta ve husumetli olduğu aşiret reisini öldürtmekte kararlı olan Reşid, Yamaç ve Mahsun’a aynı işi veriyor. Yamaç abisini Mahsun ise kardeşi gibi gördüğü Çeto’yu kurtarabilmek için binayı gözetliyor. İki tarafta sevdiklerini kurtarmak için bekliyor. Çukur’un 38. bölümünde; Ersoy’un acil demesiyle mekana hemen dönen Mahsun ve Çeto karşısında bir sürü minibüs görüyor. Çeto arabadan iner inmez etrafını bir ordu adam sarınca insanları konuşmak için eve davet ediyor. Ekibin başını odaya alıp konuşan Çeto ve Mahsun, karşılarındakinin kim olduğunu öğreniyor. Konuya direk giren Reşit, dün alınan malların asıl sahibi olduğunu ve memnun olmadığını söylüyor. Parasını alamayan Reşit, Karakuzular’dan hesap sorsa da Mahsun parayı kendi adamlarına sormasını söylüyor.

Cumali’nin depoda komşusu olan Çeto rehin olmasını hatırlıyor. Yatta bir şeylerin ters gittiğini anlayan Çeto, Rahman’a niye yanaştıklarını soruyor. Kendine emrivaki yapılmasına sinir olan Çeto, Afganlı’nın geldiğini öğreniyor. Parasını almakta kararlı olan Reşid, Cumali’den sonra Çeto’yu da rehin alıyor. Çeto’yu yata çağırtıp köşeye şıkıştıran Reşid, yattaki herkesi öldürüp Çeto’nun karşısına çıkıyor. Selim'den Sultan ve İdris'in adresini öğrene Aliço ziyarete gidiyor. Sultan'ın halini görüp üzülen Aliço, Sultan'a çorba içirmeyi çalışıp elini öpüyor. İdris ise Aliço'ya kendisini Selim'in mi getirdiğini soruyor. İdris, Aliço'yu yanına çağırıp Selim'in kendisini nerden bulduğunu sorunca Aliço Meliha Hanım'ı ziyaret edince bulduğunu söylüyor. Bunu duyan Sultan ise çorba tabağını yere düşürüyor. Yeni ev için para lazım olan Celasun, hiç kabul etmediği araba işini kabul ediyor. Eve gidip güvenliği etkisiz hale getiren Celasun ve ekibini güvenlikten sonra bir zorluk daha bekliyor. Karşılarında Alman Kurdunu gören ekip yere çöküyor.