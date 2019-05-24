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Çukur 2. sezon finali fragmanı yayınlandı! Yücel öldü mü? Çukur 66. yeni bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 24.05.2019 21:42 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklene sezon finali fragmanı yayınlandı. Çukur 69. yeni bölüm fragmanında, Aliço, Akşın ve Sena'yı öldüren Yücel sonunda Yamaç'ın eline düşüyor. Yücel'i bir depoya kapatarak bağlayan Yamaç, “Gittiğin yerde Baykal’a, Çeto’ya, Mahsun’a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!” sözleriyle ortalığı ateşe veriyor. Yücel alevler içinde kalıyor. Peki Çukur'da Yücel ölüyor mu? Sezon finaline neler olacak? İşte Çukur sezon finali bölümü fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un sezon finali tanıtımı yayınlandı. Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği tanıtımda öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel’e hesap soruyor. Yamaç, “Gittiğin yerde Baykal’a, Çeto’ya, Mahsun’a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!” sözleriyle Yücel’in yanından ayrılırken, yükselen alevler heyecanı yükseltiyor. Sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek Çukur’da Yücel’e ne olacağı ve değişecek dengeler merakla bekleniyor.

Çukur (3)

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek sezon finalinde Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur, merakla beklenen sezon finaliyle Pazartesi akşamı saat 20.30’da Show TV'de!

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