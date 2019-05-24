Çukur 2. sezon finali fragmanı yayınlandı! Yücel öldü mü? Çukur 66. yeni bölüm izle

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un sezon finali tanıtımı yayınlandı. Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği tanıtımda öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel’e hesap soruyor. Yamaç, “Gittiğin yerde Baykal’a, Çeto’ya, Mahsun’a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!” sözleriyle Yücel’in yanından ayrılırken, yükselen alevler heyecanı yükseltiyor. Sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek Çukur’da Yücel’e ne olacağı ve değişecek dengeler merakla bekleniyor.

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek sezon finalinde Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.