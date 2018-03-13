Çukur 20. son bölüm izle: İdris Koçovalı'nın oğluyum ben! (Çukur 21. bölüm ilk sahnesi yayınlandı)

Çukur 20. son bölümü izleyenleri yine Show TV ekranına kilitlemeyi başardı. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor. Çukur son bölümde Vartolu, Çukur ahalisinin önüne çıkarak İdris'in oğlu olduğunu, Çukur'da doğduğunu ve Çukur'dan bir yere de gitmeye niyetini olmadığını söylüyor. Çukur son bölümden sonra yayınlanan yeni bölüm ilk sahnesinde İdris Koçovalı'nın adamlarına sözleri dikkat çekiyor. İdris, Çukur'da kimseyi zorla tutmadığını ve burada bir taht olmadığını belirtiyor. İşte Çukur son bölüm ve 21. yeni bölüm ilk sahnesi...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vartolu-İdris hesaplaşmasıyla başlayan heyecan dolu 20. bölümde İdris’e yaşadığı tüm zorlukları anlatan Salih, İdris’in kendisinden haberi olmadığına inandı. Salih’in Vartolu olma hikayesini dinleyen İdris, duyduklarının ağırlığını daha fazla taşıyamayarak yere çöktü. Fakat yerinin oğlu Yamaç’ın yanı olduğunu dile getirerek kararı Salih’e bıraktı. İdris’in oğlu olmak mı, Çukur’un lideri olmak mı?

ÇUKUR 20. SON BÖLÜM İZLE