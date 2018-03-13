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Çukur 20. son bölüm izle: İdris Koçovalı'nın oğluyum ben! (Çukur 21. bölüm ilk sahnesi yayınlandı)

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2018 08:10 | Son Güncelleme

Çukur 20. son bölümü dün akşam Show TV'de ekrana geldi. Hayranları tarafından heyecanla izlenen Çukur son bölümde Vartolu Sadettin, ortaya çıkarak İdris Koçovalı'nın oğlu olduğunu söyleyerek Çukur'dan gitmeye niyetini söyleyerek meydan okudu. Son bölüm sonrasında yayınlanan Çukur 21. bölüm ilk sahnesinde İdris'in Çukur’da taht maht yok evlatlar!” sözleri dikkat çekti. İşte Çukur son bölüm ve yeni bölüm sneak peek...

Çukur 20. son bölüm izle: İdris Koçovalı'nın oğluyum ben! (Çukur 21. bölüm ilk sahnesi yayınlandı)

Çukur 20. son bölümü izleyenleri yine Show TV ekranına kilitlemeyi başardı. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor. Çukur son bölümde Vartolu, Çukur ahalisinin önüne çıkarak İdris'in oğlu olduğunu, Çukur'da doğduğunu ve Çukur'dan bir yere de gitmeye niyetini olmadığını söylüyor. Çukur son bölümden sonra yayınlanan yeni bölüm ilk sahnesinde İdris Koçovalı'nın adamlarına sözleri dikkat çekiyor. İdris, Çukur'da kimseyi zorla tutmadığını ve burada bir taht olmadığını belirtiyor. İşte Çukur son bölüm ve 21. yeni bölüm ilk sahnesi...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vartolu-İdris hesaplaşmasıyla başlayan heyecan dolu 20. bölümde İdris’e yaşadığı tüm zorlukları anlatan Salih, İdris’in kendisinden haberi olmadığına inandı. Salih’in Vartolu olma hikayesini dinleyen İdris, duyduklarının ağırlığını daha fazla taşıyamayarak yere çöktü. Fakat yerinin oğlu Yamaç’ın yanı olduğunu dile getirerek kararı Salih’e bıraktı. İdris’in oğlu olmak mı, Çukur’un lideri olmak mı?

ÇUKUR 20. SON BÖLÜM İZLE

Medet’in tarif ettiği kişinin Baykal olduğunu anlayan Yamaç, Baykal’ın karşısına çıktı. Hazırlıklarını tamamlayarak Yamaç’ı hedef alan Baykal, Yamaç’ın her şeyi öğrendiğini anladı. Aliço’nun atış sesiyle başlayan nefes kesen düelloda Baykal kaçmayı başardı. Nazım çatışma yerinde kendisini bırakan Baykal’ın bu hareketini unutmayacaktı. Baykal ve Nazım’ı elinden kaçıran Yamaç öfkesine hakim olamadı. Yamaç’ın elinden kurtulan Nazım ise çareyi Selim’den yardım istemekte buldu. Güzide, Baykal’la konuşmaya giderek Emrah’tan uzak durmasını istedi. Fakat Baykal, öz oğlu Emrah’ı evlatlık olarak yanına alan Güzide’yi, bu gerçeği söylemekle tehdit etti. Yamaç ve Koçovalılar, Baykal’ın tüm yatırımlarını yok etmeye başladı. Aynı anda gelen bu hareketlerle sinirden kıpkırmızı olan Baykal, yönünü Hale’ye çevirdi. Yamaç’a ulaşamayan Hale, Baykal’ın kendisine verdiği adrese giderken Aliço’nun eşlik etmesini istedi. Baykal’ın telefonuyla Aliço’nun yanına koşan Yamaç, Hale’yi cansız halde Aliço’nun kucağında buldu. Gözü dönen ve son sürat Baykal’ın malikanesine giden Yamaç’ı gören korumalar silahlarına sarılırken, en sonunda düşürülerek durdurulan Yamaç’ın delirmiş hali izleyenleri ekran başına kilitledi. Bölümün finalinde adının Salih olduğunu dile getiren Vartolu, İdris Koçovalı’nın oğlu olduğunu ve hiçbir yere gitmediğini söyleyerek İdris’e meydan okudu. Vartolu İdris’in oğlu olmaktan vazgeçip, Çukur’un babası olmaya karar verdi.

ÇUKUR 21. BÖLÜM İLK SAHNESİ

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 21. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Tüm Koçovalıları kahvede toplayan İdris Koçovalı’nın kimseyi Çukur’da zorla tutmadığını dile getirdiği sahnede, “Biz para biriktirmeyiz, biz insan biriktiririz. İnsan biriktirmek kolay değildir bunu da bil dedim. Çukur’da taht maht yok evlatlar!” sözleri dikkat çekiyor.

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