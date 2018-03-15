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Çukur 21. bölüm fragmanı! Celasun Yamaç'ın boğazına bıçak dayıyor 'Kardeşin olduğunu biliyorum'

ÇUKUR HABERLERİ  | 15.03.2018 23:54 | Son Güncelleme

Çukur 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur dizisinin yeni bölümünde, Celasun'un Yamaç'a bıçak çektiği anlar izleyenleri şoke etti. Yamaç'ın boğazına bıçak dayayan Celasun'un, 'Bir kardeşin olduğunu biliyorum. Peki ben ne yapacağım' sözleri dikkat çekti. Baykal ise, “Hepsini tek tek indireceğiz. Vartolu’yu, Selim’i, Yamaç’ı ve en sonunda da İdris Koçovalı’yı. Çukur bizim olacak!” sözleriyle intikam yemini ediyor.

Çukur 21. bölüm fragmanı! Celasun Yamaç'ın boğazına bıçak dayıyor 'Kardeşin olduğunu biliyorum'

Ay Yapım imzalı Çukur’un 21. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Yamaç’ın yaşadıklarını sorguladığını tanıtımda “Şimdi önümden her gün ceset torbaları geçiyor. Ellerimden kan gitmiyor!” sözleri dikkat çekiyor. Baykal, “Hepsini tek tek indireceğiz. Vartolu’yu, Selim’i, Yamaç’ı ve en sonunda da İdris Koçovalı’yı. Çukur bizim olacak!” sözleriyle intikam yemini ederken Celasun, Yamaç’a hesap soruyor. Öldüğünü sandığı Vartolu’yu karşısında gören Saadet’in ne yapacağı merakla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 20. bölümü nefes kesti. İdris’e yaşadığı tüm zorlukları anlatan Salih, İdris’in kendisinden haberi olmadığına inandı. Salih’in Vartolu olma hikayesini dinleyen İdris, duyduklarının ağırlığını daha fazla taşıyamayarak yere çöktü. Baykal’la ilgili gerçekleri öğrenen Yamaç, Baykal’ın karşısına çıktı. Baykal kaçmayı başarsa da Yamaç ve Koçovalılar, Baykal’ın tüm yatırımlarını yok etmeye başlayarak ona hayatının dersini vermek istediler. Bölümde asıl büyük sürpriz ise yine Baykal’dan geldi. Gazeteci Hale’yi kusursuz bir tuzağın içine çeken Baykal amacına ulaştı ve Hale, Aliço’nun gözleri önünde hayatını kaybetti. Gözü dönen ve son sürat Baykal’ın malikanesine giden Yamaç’ı gören korumalar silahlarına sarılırken, en sonunda düşürülerek durdurulan Yamaç’ın delirmiş hali izleyenleri ekran başına kilitledi. Bölümün finalinde adının Salih olduğunu dile getiren Vartolu, İdris Koçovalı’nın oğlu olduğunu ve hiçbir yere gitmediğini söyleyerek İdris’e meydan okudu. Vartolu İdris’in oğlu olmaktan vazgeçip, Çukur’un babası olmaya karar verdi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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