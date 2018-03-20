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Çukur 22. yeni bölüm ilk sahnesinde Baykal'a meydan dayağı! (Çukur 21. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 20.03.2018 08:04 | Son Güncelleme

Çukur 21. son bölümü, hayranlarını yine Show TV ekranı başına toplamayı başardı. Baştan sona kadar heyecanlı geçen son bölüm sonrasında Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Vartolu'nun geri dönüşü ile çalkalanan Çukur'da Aliço, Hale'nin katilinin peşine düştü. Yamaç ise Medet ve Vartolu ile birlikte Baykal'ı tuzağa düşürdü. Yeni bölüm ilk sahnesinde ise Baykal'ın şaşkınlığı gözler önüne geliyor. İşte Çukur yeni bölüm ilk sahnesi ve Çukur son bölümde yaşananlar

Çukur 22. yeni bölüm ilk sahnesinde Baykal'a meydan dayağı! (Çukur 21. son bölüm izle)

Çukur 21. son bölümü, özellikle final sahnesi ile izleyenleri Show TV ekranına kilitledi. Show TV'de her pazartesi akşamı ekrana gelen Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Çukur'un bir önceki bölümünde Vartolu'nun ortaya çıkması heyecan yaratmıştı. Bu olay, Çukur'da bomba etkisi yaparken Baykal, öfkeden çıldırdı. Vartolu ise Yamaç'a Baykal'ı birlikte bitirme teklifi yaptı. Ve kurdukları tuzağa çektikleri Baykal'ı ele geçirdiler. Bu sahne ile sona eren Çukur son bölüm sonrasında yeni bölüm ilk sahnesinde Baykal karşısında Vartolu, Medet ve Yamaç'ı görünce şok oluyor. Ve şimdi Baykal'dan intikam alma zamanı gelmiştir. İşte Çukur 22. yeni bölüm ilk sahnesi ve Çukur 21. son bölümü...

ÇUKUR 22. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 22. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç, Vartolu, Medet ve diğerleri tarafından kapana kıstırılan Baykal, Yamaç’ın yumruğu ile yere seriliyor. Vartolu’nun “Gördün mü dejavuyu Baykal efendi!” sözleri dikkat çekerken Vartolu ve Medet, Baykal’dan intikamlarını almak için birbirleriyle yarışıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 21. bölümde; Vartolu’nun dönüşünün bomba etkisi yarattığı Çukur’da Aliço, onu Hale’nin katiline götürecek ipuçlarını bulmaya çalıştı. Saadet, öldü sandığı Vartolu’yu karşısında bulunca gözyaşlarına boğuldu. İkilinin duygu yüklü sahnesi ekran başındakileri derinden etkiledi.

Babasının intikamını almak isterken Vartolu’nun, Yamaç’ın kardeşi olduğunu öğrenen Celasun, Yamaç’tan hesap sordu. Selim’in yanına gelen ve kardeşi olduğunu itiraf eden Vartolu’nun hedefinde ise Baykal vardı. Vartolu’nun ölmediğini öğrenince öfkeden deliye dönen Baykal, Emrah ve Nazım’a kardeş olduklarını söyleyerek ikiliye hayatlarının en büyük şokunu yaşattı.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Çukur’daki kayıplarla derinden sarsılan, kendi başına kalarak yaşadıklarını sorgulamak isteyen Yamaç gitarını alarak sahneye çıktı. Bu sırada Yamaç’ın karşısına çıkan Vartolu, Baykal’ı bitirmek ve gidenlerin intikamını almak için Yamaç’a iş birliği teklif etti. İdris, evine dönen Celasun’a babasının ölümünün kendi hatası olduğunu ve intikam almak istiyorsa kendisini öldürmesini söyledi. Nazım’ın yardımıyla güç birliği yapan Yamaç ve Vartolu, planlarını uygulamaya koydu. Vartolu, Baykal’ın maskeli adamları tarafından bir depoya getirildi. Fakat Baykal, korumaları sandığı adamların maskelerini çıkarmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Karşısında Yamaç, Medet ve diğerlerini gören Baykal’ın ava giderken avlandığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

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