Çukur 22. yeni bölüm ilk sahnesinde Baykal'a meydan dayağı! (Çukur 21. son bölüm izle)

Çukur 21. son bölümü, özellikle final sahnesi ile izleyenleri Show TV ekranına kilitledi. Show TV'de her pazartesi akşamı ekrana gelen Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Çukur'un bir önceki bölümünde Vartolu'nun ortaya çıkması heyecan yaratmıştı. Bu olay, Çukur'da bomba etkisi yaparken Baykal, öfkeden çıldırdı. Vartolu ise Yamaç'a Baykal'ı birlikte bitirme teklifi yaptı. Ve kurdukları tuzağa çektikleri Baykal'ı ele geçirdiler. Bu sahne ile sona eren Çukur son bölüm sonrasında yeni bölüm ilk sahnesinde Baykal karşısında Vartolu, Medet ve Yamaç'ı görünce şok oluyor. Ve şimdi Baykal'dan intikam alma zamanı gelmiştir. İşte Çukur 22. yeni bölüm ilk sahnesi ve Çukur 21. son bölümü...

ÇUKUR 22. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 22. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç, Vartolu, Medet ve diğerleri tarafından kapana kıstırılan Baykal, Yamaç’ın yumruğu ile yere seriliyor. Vartolu’nun “Gördün mü dejavuyu Baykal efendi!” sözleri dikkat çekerken Vartolu ve Medet, Baykal’dan intikamlarını almak için birbirleriyle yarışıyor.