Çukur 24. bölümden ilk sahne! Vartolu: 'Kafana sıktırtmadan çık git Celasun'

Show TV'de 24. bölümüyle 9 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Çukur'un yeni bölüm ilk sahnesi (sneak peek) yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde, Celasun, Vartolu'nun yanına gelerek, 'İdris Baba Medet'i istedi' diyor. Medet'i götürmeye kalkan Celasun'u ise Vartolu durduruyor. Vartolu Celasun'a, 'Biz de sandık ki bizim Celasun konuşuyor. Ama meğer İdris Baba'nın adamı olarak gelmiş. Kafana sıktırtmadan çık dışarı' diye bağırıyor. Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde, Beyefendi'nin işkence ederek kandırdığı Medet, İdris Koçovalı'nın oğlu Selim'i vurmuştu.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un heyecan dolu 23. bölümünde Koçovalı kadınlarını kaçıran Elvis, Yamaç’a gözdağı verdiği sırada karşısında Emrah’ı buldu. Kadınları Elvis’ten kurtaran Emrah, Yamaç’ın ailesine kavuştuğu anı uzaktan izlerken kadınların arasında Güzide’nin de olduğunu fark etti. Emrah’ın ekibinin Elvis’in sevgilisi Lana’yı götürdükleri sırada kaza yapması Emrah'ın açığa alınmasına yol açtı. Aliço, Baykal’la bağlantısı olan Laz’ı rehin aldı. Laz’ın Aliço’nun yanında olduğunu öğrenen Yamaç, Meke ile birlikte Aliço’nun peşine düştü. Baykal’ın malikanesine gireceği sırada Aliço’yu yakalayan Yamaç ve Meke, Laz’ı da alarak İdris’in karşısına getirdi. Baykal ve Nazım, Laz'la yüzleşti. Nazım’ın oyununa geldiğini anlayan Baykal’ın Laz’ın itirafıyla yaptıkları ortaya çıkarken, Nazım zaferinin tadını çıkardı. Elvis’in adamları ise Baykal’ı karanlık tünelden ölüme götürdü. İdris’in Celasun'a “Baban ben olayım!” dediği anlar duygu yüklü dakikalar yaşattı. Nedret’ten Saadet-Vartolu ilişkisini öğrenen Sultan’ın Saadet’e tepkisi çok sert oldu. Elvis’in polislere saldırdığını öğrenen liderleri onu yok sayarken; Yamaç, Vartolu ve Selim, Baykal’ın öldüğünü öğrendi. Nazım her yerde Baykal’ı arayan Emrah’a, Baykal’ı Koçovalıların öldürdüğünü söyledi. Kocası Kahraman’ın intikamının alınmadığını düşünen Nedret ise elinde silahıyla Vartolu’nun karşısına çıktı. Silahların konuştuğu mücadele sonrası Elvis’i alan Yamaç’ın Emrah’a bir sürprizi vardı. Ailesini kurtarmasına karşılık Elvis’i Emrah’a getiren Yamaç’ın öğrenmek istediği tek bir şey vardı. Emrah neden Yamaç’a yardım etmişti? Final sahnesinde Emrah, Elvis’i öldürürken, Sena’nın Emrah’ın kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç büyük şaşkınlık yaşadı.