MAGAZİN

Çukur 24. bölümden ilk sahne! Vartolu: 'Kafana sıktırtmadan çık git Celasun'

ÇUKUR HABERLERİ  | 03.04.2018 01:10 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin 24. yeni bölümünden ilk sahne (sneak peek= yayınlandı. Çukur yeni bölümden ilk fragmanda, Celasun ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği sahnede; İdris’in Medet’i istediğini söyleyen Celasun, Vartolu’nun sert tepkisiyle karşılaşıyor. Celasun’un ısrarı üzerine sesini yükselten Vartolu’nun, “Kafana sıktırtmadan çık git dışarı Celasun!” sözleri gerilimi yükseltiyor.

Çukur 24. bölümden ilk sahne! Vartolu: 'Kafana sıktırtmadan çık git Celasun'

Show TV'de 24. bölümüyle 9 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Çukur'un yeni bölüm ilk sahnesi (sneak peek) yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde, Celasun, Vartolu'nun yanına gelerek, 'İdris Baba Medet'i istedi' diyor. Medet'i götürmeye kalkan Celasun'u ise Vartolu durduruyor. Vartolu Celasun'a, 'Biz de sandık ki bizim Celasun konuşuyor. Ama meğer İdris Baba'nın adamı olarak gelmiş. Kafana sıktırtmadan çık dışarı' diye bağırıyor. Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde, Beyefendi'nin işkence ederek kandırdığı Medet, İdris Koçovalı'nın oğlu Selim'i vurmuştu.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un heyecan dolu 23. bölümünde Koçovalı kadınlarını kaçıran Elvis, Yamaç’a gözdağı verdiği sırada karşısında Emrah’ı buldu. Kadınları Elvis’ten kurtaran Emrah, Yamaç’ın ailesine kavuştuğu anı uzaktan izlerken kadınların arasında Güzide’nin de olduğunu fark etti. Emrah’ın ekibinin Elvis’in sevgilisi Lana’yı götürdükleri sırada kaza yapması Emrah'ın açığa alınmasına yol açtı. Aliço, Baykal’la bağlantısı olan Laz’ı rehin aldı. Laz’ın Aliço’nun yanında olduğunu öğrenen Yamaç, Meke ile birlikte Aliço’nun peşine düştü. Baykal’ın malikanesine gireceği sırada Aliço’yu yakalayan Yamaç ve Meke, Laz’ı da alarak İdris’in karşısına getirdi. Baykal ve Nazım, Laz'la yüzleşti. Nazım’ın oyununa geldiğini anlayan Baykal’ın Laz’ın itirafıyla yaptıkları ortaya çıkarken, Nazım zaferinin tadını çıkardı. Elvis’in adamları ise Baykal’ı karanlık tünelden ölüme götürdü. İdris’in Celasun'a “Baban ben olayım!” dediği anlar duygu yüklü dakikalar yaşattı. Nedret’ten Saadet-Vartolu ilişkisini öğrenen Sultan’ın Saadet’e tepkisi çok sert oldu. Elvis’in polislere saldırdığını öğrenen liderleri onu yok sayarken; Yamaç, Vartolu ve Selim, Baykal’ın öldüğünü öğrendi. Nazım her yerde Baykal’ı arayan Emrah’a, Baykal’ı Koçovalıların öldürdüğünü söyledi. Kocası Kahraman’ın intikamının alınmadığını düşünen Nedret ise elinde silahıyla Vartolu’nun karşısına çıktı. Silahların konuştuğu mücadele sonrası Elvis’i alan Yamaç’ın Emrah’a bir sürprizi vardı. Ailesini kurtarmasına karşılık Elvis’i Emrah’a getiren Yamaç’ın öğrenmek istediği tek bir şey vardı. Emrah neden Yamaç’a yardım etmişti? Final sahnesinde Emrah, Elvis’i öldürürken, Sena’nın Emrah’ın kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç büyük şaşkınlık yaşadı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen 24. bölümü 9 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur 24. bölüm çukur sneak peek çukur 24. bölüm fragman çukur 24. bölüm ilk sahne

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur'da Yamaç ve Vartolu işbirliği! Beyefendi'yi şoke eden plan!

Çukur'da Yamaç ve Vartolu işbirliği! Beyefendi'yi şoke eden plan!

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur 20. bölüm fragmanı! Vartolu babası İdris Koçovalı'ya meydan okuyor

Çukur 20. bölüm fragmanı! Vartolu babası İdris Koçovalı'ya meydan okuyor

Çukur dizisinde Vartolu şizofren mi çıktı? Çukur'da Vartolu'nun üç hali!

Çukur dizisinde Vartolu şizofren mi çıktı? Çukur'da Vartolu'nun üç hali!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukur'da iki şok ayrılık! Beyefendi ve Elvis öldü mü?

Çukur'da iki şok ayrılık! Beyefendi ve Elvis öldü mü?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinin yeni kötü adamı Elvis'den Yamaç ve Vartolu'ya büyük tuzak!

Çukur dizisinin yeni kötü adamı Elvis'den Yamaç ve Vartolu'ya büyük tuzak!

Çukur 23. bölümden ilk sahne! Aliço nerede?

Çukur 23. bölümden ilk sahne! Aliço nerede?

Çukur dizisine dengeleri değiştirecek Elvis geliyor!

Çukur dizisine dengeleri değiştirecek Elvis geliyor!

Çukur 22. bölüm ilk sahnesi yayınlandı! 'Gördün mü dejavuyu Baykal efendi'

Çukur 22. bölüm ilk sahnesi yayınlandı! 'Gördün mü dejavuyu Baykal efendi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.