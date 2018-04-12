MAGAZİN

Çukur 25. bölüm fragmanı! 'O adam mezara girmedikçe sütümü helal etmem'

ÇUKUR HABERLERİ  | 12.04.2018 22:40 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde, Sultan Anne mahalleye dönüyor. Yamaç’a dönen ve “Beni kötürüm bırakan o adam mezara girmedikçe sana sütümü helal etmeyeceğim Yamaç!” diyerek çok ağır konuşan Sultan, karşısında Medet’i buluyor. Yamaç, Medet’e yönelttiği silahla son kararı Sultan’a bırakırken, duyulan silah sesi merakı arttırıyor.

Çukur 25. bölüm fragmanı! 'O adam mezara girmedikçe sütümü helal etmem'

“Çukur evimiz, Sultan anamız!” seslerinin yükseldiği tanıtımda Sultan’ın İdris’e “Ben bu bacaklarla 40 yıl sana hizmet ettim. Ama şimdi benim işime yaramıyorlar, al senin olsun!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç’a dönen ve “Beni kötürüm bırakan o adam mezara girmedikçe sana sütümü helal etmeyeceğim Yamaç!” diyerek çok ağır konuşan Sultan, karşısında Medet’i buluyor. Yamaç, Medet’e yönelttiği silahla son kararı Sultan’a bırakırken, duyulan silah sesi merakı arttırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 24. bölümü nefes kesti. Nedret, kocasının ölümünden sorumlu tuttuğu Vartolu’nun kapısına dayandı. Vartolu’ya silah doğrultan Nedret’i durdurmaya çalışan Medet, geri dönüşü olmayan bir kaza kurşununa sebep oldu. Sultan’a isabet eden bu kurşun, Vartolu ile Koçovalılar arasındaki mücadeleyi yeniden alevlendirdi. Vartolu, Saadet’e hayalini yaşatırken, ikili gönüllerince bir gün geçirdi. İpleri eline geçiren Nazım, babasının ölümünü sorgulayan Emrah’ı birlikte iş yapmaya ikna etti. Bu sırada yaşam savaşı veren Sultan’ın gözlerini açması herkese derin bir nefes aldırırken bacaklarının tutmaması başta Sultan olmak üzere tüm Koçovalıları etkiledi. Bölümün finalinde Vartolu’nun eski acımasız haline geri dönmesi gerilimi tırmandırdı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çukur 25. bölüm fragmanı Çukur

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın

Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Çukur'da iki şok ayrılık! Beyefendi ve Elvis öldü mü?

Çukur'da iki şok ayrılık! Beyefendi ve Elvis öldü mü?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisine dengeleri değiştirecek Elvis geliyor!

Çukur dizisine dengeleri değiştirecek Elvis geliyor!

Çukur'da Yamaç ve Vartolu işbirliği! Beyefendi'yi şoke eden plan!

Çukur'da Yamaç ve Vartolu işbirliği! Beyefendi'yi şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukur dizisinde Barış Manço sürprizi! Vartolu ve Sadiş'in duygusal anları

Çukur dizisinde Barış Manço sürprizi! Vartolu ve Sadiş'in duygusal anları

Çukur dizisi 25. bölüm ilk sahne! Yamaç Medet'i vuracak mı? 'Bana vur de gözümü bile kırpmadan...'

Çukur dizisi 25. bölüm ilk sahne! Yamaç Medet'i vuracak mı? 'Bana vur de gözümü bile kırpmadan...'

Çukur 24. bölüm 2. fragmanı! Mahallede Vartolu isyanı çıkıyor!

Çukur 24. bölüm 2. fragmanı! Mahallede Vartolu isyanı çıkıyor!

Çukur 24. bölüm fragmanı! Sultan öldü mü? Perihan Savaş Çukur'dan ayrılıyor mu?

Çukur 24. bölüm fragmanı! Sultan öldü mü? Perihan Savaş Çukur'dan ayrılıyor mu?

Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Çukur'da iki şok ayrılık! Beyefendi ve Elvis öldü mü?

Çukur'da iki şok ayrılık! Beyefendi ve Elvis öldü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.