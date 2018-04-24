Çukur 26. son bölüm izle: Yamaç'ın ölüm kalım mücadelesi! (Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayında!)

Çukur son bölümü ile çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dün akşam Show TV’de ekrana geldi. Hayranları tarafından nefes nefese izlenen Çukur 26. bölümde Vartolu, Nazım ve Emrah ile birlikte girdiği ittifak sonrasında ilk hamlesini yapıyor. Vartolu, Koçovalıların silah deposunu yakıyor. Paşa'nın depodaki çıkabilecek herhangi bir yangın için kurduğu emniyet tertibatını da bozuyorlar. Yamaç, haberi duyar duymaz olay yerine gidiyor. Ve tek başına içeri girip Paşa'nın tarif ettiği mekanizmayı çalıştırmaya gidiyor. Fakat yoğun duman altında kalan Yamaç nefessiz kalıp yere yığılıyor. Yamaç'ın ölüm kalım mücadelesinden nasıl kurtulacağı merak ediliyor. Son bölümden sonra yayınlanan yeni bölüm ilk sahnesinde ise Vartolu ile Selim arasında Saadet'in evliliği üzerine sert bir konuşma geçiyor. Çukur 26. son bölümde neler oldu? Çukur son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesi haberimizden izleyebilirsiniz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 27. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Gözleriyle ateş saçan Vartolu’nun Selim’le yüzleştiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu, Selim’den Saadet’in kimle evlendirileceğini öğrenmek istiyor. Selim, Vartolu’yu sakinleştirmeye çalışırken, “Saadet evlenmeyecek!” diyen Vartolu’nun öfkesini dinmiyor. Selim’in “Babam annemin elini kolunu bağladı. Annem de senin yumuşak karnını arıyor, buldu da. Vurdukça vuracak oradan işte!” sözleri dikkat çekerken Vartolu, Saadet’i kaybetme korkusu yaşıyor.