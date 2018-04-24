Çukur 26. son bölüm izle: Yamaç'ın ölüm kalım mücadelesi! (Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayında!)

Çukur son bölümü ile çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dün akşam Show TV’de ekrana geldi. Hayranları tarafından nefes nefese izlenen Çukur 26. bölümde Vartolu, Nazım ve Emrah ile birlikte girdiği ittifak sonrasında ilk hamlesini yapıyor. Vartolu, Koçovalıların silah deposunu yakıyor. Paşa'nın depodaki çıkabilecek herhangi bir yangın için kurduğu emniyet tertibatını da bozuyorlar. Yamaç, haberi duyar duymaz olay yerine gidiyor. Ve tek başına içeri girip Paşa'nın tarif ettiği mekanizmayı çalıştırmaya gidiyor. Fakat yoğun duman altında kalan Yamaç nefessiz kalıp yere yığılıyor. Yamaç'ın ölüm kalım mücadelesinden nasıl kurtulacağı merak ediliyor. Son bölümden sonra yayınlanan yeni bölüm ilk sahnesinde ise Vartolu ile Selim arasında Saadet'in evliliği üzerine sert bir konuşma geçiyor. Çukur 26. son bölümde neler oldu? Çukur son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesi haberimizden izleyebilirsiniz.
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 27. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Gözleriyle ateş saçan Vartolu’nun Selim’le yüzleştiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu, Selim’den Saadet’in kimle evlendirileceğini öğrenmek istiyor. Selim, Vartolu’yu sakinleştirmeye çalışırken, “Saadet evlenmeyecek!” diyen Vartolu’nun öfkesini dinmiyor. Selim’in “Babam annemin elini kolunu bağladı. Annem de senin yumuşak karnını arıyor, buldu da. Vurdukça vuracak oradan işte!” sözleri dikkat çekerken Vartolu, Saadet’i kaybetme korkusu yaşıyor.
Çukur 26. bölümünde Vartolu artık yanında yer alan Çukur’un adamlarına onlardan biri olduğunu söyleyerek dövmesini gösterdi. Medet’ten intikamının alınmasını isteyen Sultan, Selim’in sert tepkisiyle karşılaştı. Yamaç ise Vartolu laboratuarı kapatana kadar Medet’i misafir etmekte kararlıydı. Sena ve Yamaç’ı ayırmak isteyen Emrah, Sena’nın eski sevgilisi Anıl’ı kullandı. Emrah, Anıl’ı yaralayarak Sena’nın onun yanında kalmasını sağladı; Yamaç’a yalan söylemek zorunda kalan Sena ise kendini tehlikeli bir işbirliğinin içinde bulacaktı. Güzide ile konuşan Yamaç’ın da Sena ile ilgili soru işaretleri çoğalacaktı. Medet’i Vartolu’ya götüren İdris, adamlarının bir kısmının onun yanına geçtiğini görünce yaşadığı hayal kırıklığıyla Selim’e çok sert konuştu.
Saadet’in evlendirileceğini öğrenince çılgına dönen Vartolu, Saadet’ten hesap sordu. İdris’in yanına gelen ve bu evliliği engellemeye kararlı olan Vartolu’ya İdris’in cevabı çok netti; “Çukur’un babası olacaksan, Saadet’in kocası olamazsın!”
"#çukur'un babası olacaksan eğer Saadet'in kocası olamazsın!"#kimhaklı #affet @cukurdizi @KesalErcan @erkankeka pic.twitter.com/wzLrs7UlmD— Show TV (@ShowTV) 23 Nisan 2018
ÇUKUR SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski sevgilisi Anıl’ı kurtarmak için Vartolu’dan yardım isteyen fakat istediği cevabı alamayan Sena, artık Vartolu’nun yanında olan Çukur’un eski adamlarından Remzi’nin yardımını kabul etti. Sena, Remzi’yi Emrah’ın yönlendirdiğinden habersiz teslimatı yapmak ve Anıl’ı geri almak için dedikleri adrese gitti fakat rehin alındı. Saadet’ten dolayı İdris’e öfkesi geçmeyen Vartolu, Remzi’nin yardımıyla bulduğu Koçovalılara ait silah deposunu patlattı.
"Hadi bakalım İdris Bey, biraz da siz katlanın sonuçlarına!"— Show TV (@ShowTV) 23 Nisan 2018
Vartolu, Koçovalılar'ın deposunu ateşe veriyor! #kimhaklı #affet @cukurdizi @erkankeka @mstfkrntp pic.twitter.com/F9oKWMS8O4
Yanan depoyu kurtarmak için içeri giren Yamaç’ın nefes almakta güçlük çekerek yere yığıldığı final sahnesinde nefesler tutuldu.
Yamaç alevlerin ortasında kalıyor!#kimhaklı #affet @cukurdizi @Aras_B_iynemli pic.twitter.com/WHZMQ1sJwl— Show TV (@ShowTV) 23 Nisan 2018
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