MAGAZİN

Çukur 29. bölüm fragmanı! 'Sen bu gece Çukur'u kaybettin'

ÇUKUR HABERLERİ  | 11.05.2018 21:58 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı. 5 bölüm sonra sezon finali yapacak olan Çukur'da Selim’in “İnsan biliyorsun unutmayı sever. Şimdi tam zamanı, birilerini öldür!” sözlerinin merak uyandırdığı tanıtımda Vartolu’nun uzaktan izlediği Yamaç, Emmi ve Paşa’nın düşünceli hali dikkat çekiyor. Tutuklanan Vartolu Yamaç’a, “Şimdi ben gidince Çukur’a bir in, kokusunu ciğerlerine çek. Çünkü sen bu gece Çukur’u kaybettin Yamaç!” sözleriyle meydan okuyor.

Çukur 29. bölüm fragmanı! 'Sen bu gece Çukur'u kaybettin'

Ay Yapım imzalı Çukur’un 29. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Selim’in “İnsan biliyorsun unutmayı sever. Şimdi tam zamanı, birilerini öldür!” sözlerinin merak uyandırdığı tanıtımda Vartolu’nun uzaktan izlediği Yamaç, Emmi ve Paşa’nın düşünceli hali dikkat çekiyor. Tutuklanan Vartolu Yamaç’a, “Şimdi ben gidince Çukur’a bir in, kokusunu ciğerlerine çek. Çünkü sen bu gece Çukur’u kaybettin Yamaç!” sözleriyle meydan okurken, sezon finaline 5 bölüm kala Çukur’da heyecan hız kesmiyor.

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 29. bölümünde Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır. Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti yaratır. Sezon finaline beş bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

MHP'li başkan CHP'ye geçti!MHP'li başkan CHP'ye geçti!
İki ülke kriz yaşıyor! Kaderi belli olduİki ülke kriz yaşıyor! Kaderi belli oldu
İYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndüİYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur fragman çukur 29. bölüm

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca olaylar çıktı

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca olaylar çıktı

Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı iptal edilecek mi? YSK kararını verdi

Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı iptal edilecek mi? YSK kararını verdi

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

İlginizi Çekebilir

Çukur son bölümde Cemil öldü mü? Şoke eden final sahnesi

Çukur son bölümde Cemil öldü mü? Şoke eden final sahnesi

Çukur 28. bölüm fragmanı! Sena'nın Yamaç'tan sakladığı büyük sırrı ne?

Çukur 28. bölüm fragmanı! Sena'nın Yamaç'tan sakladığı büyük sırrı ne?

Çukur son bölümde Vartolu Yamaç'ı alevlerin içinden kurtardı! 'Dayan kardeşim'

Çukur son bölümde Vartolu Yamaç'ı alevlerin içinden kurtardı! 'Dayan kardeşim'

Çukur'da İdris'in oğlu Cumali ilk defa ortaya çıktı! Çukur'da Cumali'yi oynuyor?

Çukur'da İdris'in oğlu Cumali ilk defa ortaya çıktı! Çukur'da Cumali'yi oynuyor?

Çukur son bölümde Emrah'tan Vartolu'yu şoke eden sürpriz!

Çukur son bölümde Emrah'tan Vartolu'yu şoke eden sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukur son bölümde Cemil öldü mü? Şoke eden final sahnesi

Çukur son bölümde Cemil öldü mü? Şoke eden final sahnesi

Çukur 28. bölüm fragmanı! Sena'nın Yamaç'tan sakladığı büyük sırrı ne?

Çukur 28. bölüm fragmanı! Sena'nın Yamaç'tan sakladığı büyük sırrı ne?

Çukur son bölümde Vartolu Yamaç'ı alevlerin içinden kurtardı! 'Dayan kardeşim'

Çukur son bölümde Vartolu Yamaç'ı alevlerin içinden kurtardı! 'Dayan kardeşim'

Çukur 27. bölüm fragmanı! İdris Koçovalı: 'Haftaya düğünümüz var'

Çukur 27. bölüm fragmanı! İdris Koçovalı: 'Haftaya düğünümüz var'

Balat'ta Çukur turizmi yaşanıyor

Balat'ta Çukur turizmi yaşanıyor

Çukur'da İdris'in oğlu Cumali ilk defa ortaya çıktı! Çukur'da Cumali'yi oynuyor?

Çukur'da İdris'in oğlu Cumali ilk defa ortaya çıktı! Çukur'da Cumali'yi oynuyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.