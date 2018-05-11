Çukur 29. bölüm fragmanı! 'Sen bu gece Çukur'u kaybettin'

Ay Yapım imzalı Çukur’un 29. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Selim’in “İnsan biliyorsun unutmayı sever. Şimdi tam zamanı, birilerini öldür!” sözlerinin merak uyandırdığı tanıtımda Vartolu’nun uzaktan izlediği Yamaç, Emmi ve Paşa’nın düşünceli hali dikkat çekiyor. Tutuklanan Vartolu Yamaç’a, “Şimdi ben gidince Çukur’a bir in, kokusunu ciğerlerine çek. Çünkü sen bu gece Çukur’u kaybettin Yamaç!” sözleriyle meydan okurken, sezon finaline 5 bölüm kala Çukur’da heyecan hız kesmiyor.

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 29. bölümünde Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır. Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti yaratır. Sezon finaline beş bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek.