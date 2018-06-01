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Çukur 32. yeni bölüm 2. fragmanı: İdris, Selim'in büyük ihanetini öğreniyor! (Çukur son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 01.06.2018 08:07 | Son Güncelleme

Çukur 32. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin sezon finaline 2 bölüm kala Selim'in ihaneti önce Yamaç'ı sonra İdris'i derinden etkileyecek. Çukur son bölümde Yamaç, abisi Selim'in ihanetini Aliço'nun söyledikleri sonrasında anladı. Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu, tarafını seçerek İdris'i Selim'in ellerine bıraktı. İdris ve Yamaç, Selim'in ihaneti karşısında ne yapacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

Çukur 32. yeni bölüm 2. fragmanı: İdris, Selim'in büyük ihanetini öğreniyor! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 32. yeni bölüm 2. fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur'un sezon finaline 2 bölüm kala ortalık iyice karıştı. Çukur son bölümde Aliço'nun anlattıkları bazı olaylar, Yamaç'ın kafasını karıştırıyor. ve Selim'in ihanetini sonunda anlamış oluyor. Çukur yeni bölüm fragmanında Selim, ortakları Nazım ve Emrah'a harekete geçmeleri gerektiğini salık verirken Vartolu ile İdris bir kez daha yüzyüze geliyor. Bu yüzleşme ile İdris, Selim'in büyük ihanetini öğrenmiş oluyor. Çukur yeni bölümde neler olacak? İdris ile Yamaç, bu ihanet karşısında ne yapacaklar? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 32. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 32. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Vartolu’nun “Sizin devriniz artık kapandı Sayın İdris Koçovalı. Bundan sonra ben varım. Ben ve…” diyerek Selim’i İdris Koçovalı’nın karşısına çıkardığı tanıtım dikkat çekiyor. İdris’in Selim’in ihanetine vereceği karşılık merakla beklenirken, yaşadığı hayal kırıklığı gözlerinden okunuyor.



“YA BUGÜN ÇUKUR’UN SON GÜNÜ OLACAK YA DA BİZİM!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 32. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Selim, Emrah ve Nazım ittifakının ekrana geldiği tanıtımda Selim, Emrah ve Nazım’ı açığa çıkmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. İkiliyi uyaran Selim’in “Ya bugün Çukur’un son günü olacak ya da bizim. Karar sizin!” sözleri dikkat çekiyor.



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 31. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı. Yamaç’ın Çukur’u kurtarması için Şükrü’yü Vartolu’dan alması gerekiyordu. Sena’nın giderek kötüleşmesiyle Yamaç, Saadet’ten yardım istedi. Para bulmak için büyük oyunu başlatan Yamaç, Vartolu’yu Medet’le birlikte gittikleri hamamda rehin tutarken, adamları Vartolu’nun evine baskın yaptı. Koçovalılar baskından kaçarak dağılan Vartolu’nun adamlarını gizlice takip etti. Şükrü’nün tutulduğu yeri öğrenen Celasun, Yamaç’a haber verdi. Yamaç ve adamları girdikleri çatışmadan Şükrü’yü sağ salim almayı başararak oğlu Cem’e götürdü. Koçovalıların zaferini kutladığı sırada, Cumali’nın tuttuğu kiralık katil Şükrü’ye kurşun yağdırdı. Aldığı ilaçların etkisiyle Sadi’nin hayalini gören Sena, Sadi sandığı Saadet’i bıçakladı. En başından beri aralarında onlara ihanet eden birinin olduğunu düşünen Yamaç, yapbozun tüm parçalarını birleştirdi ve bulduğu cevapla gözyaşlarına boğuldu. Ağabeyi Selim’in ihanet ettiğini öğrenen Yamaç, büyük bir yıkıma uğradı.

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