Çukur 32. yeni bölüm 2. fragmanı: İdris, Selim'in büyük ihanetini öğreniyor! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 32. yeni bölüm 2. fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur'un sezon finaline 2 bölüm kala ortalık iyice karıştı. Çukur son bölümde Aliço'nun anlattıkları bazı olaylar, Yamaç'ın kafasını karıştırıyor. ve Selim'in ihanetini sonunda anlamış oluyor. Çukur yeni bölüm fragmanında Selim, ortakları Nazım ve Emrah'a harekete geçmeleri gerektiğini salık verirken Vartolu ile İdris bir kez daha yüzyüze geliyor. Bu yüzleşme ile İdris, Selim'in büyük ihanetini öğrenmiş oluyor. Çukur yeni bölümde neler olacak? İdris ile Yamaç, bu ihanet karşısında ne yapacaklar? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 32. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 32. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Vartolu’nun “Sizin devriniz artık kapandı Sayın İdris Koçovalı. Bundan sonra ben varım. Ben ve…” diyerek Selim’i İdris Koçovalı’nın karşısına çıkardığı tanıtım dikkat çekiyor. İdris’in Selim’in ihanetine vereceği karşılık merakla beklenirken, yaşadığı hayal kırıklığı gözlerinden okunuyor.