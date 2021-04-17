Çukur 4. sezon 33. bölüm 2. fragman yayınlandı! Çukur’da silahlar patladı

Çukur 4. sezon 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Show Tv ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Çukur dizisinin yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle. 4. sezonu yayınlanan Çukur dizisinde 124 bölüm geri de kalırken heyecanla beklenen Çukur 4. sezon 33. bölüm 2. fragmanı ise gün yüzüne çıktı.

Önce Kubilay Aka’nın canlandırdığı Celasun’un ölümü sonra ise Karaca’yı canlandıran Ece Yaşar’ın ölümü izleyicileri derinden sarstı. Yeni bölümde ise Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak diziye veda edecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efsun’la Yamaç arasındaki gerilim büyürken, Emm’nin Amca’yı tehdit etmesi ise yeni gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor.



