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  4. Çukur 4. sezon 33. bölüm 2. fragman yayınlandı! Çukur’da silahlar patladı

Çukur 4. sezon 33. bölüm 2. fragman yayınlandı! Çukur’da silahlar patladı

17.04.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv’nin fenomen dizisi Çukur’un final sezonunda heyecan yaratan gelişmeler yaşanıyor. Yeni bölümde silahlar patlarken, Emmi’nin Amca’yı tehdit etmesi fragmana damga vurdu.

Çukur 4. sezon 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Show Tv ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Çukur dizisinin yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle. 4. sezonu yayınlanan Çukur dizisinde 124 bölüm geri de kalırken heyecanla beklenen Çukur 4. sezon 33. bölüm 2. fragmanı ise gün yüzüne çıktı.

Önce Kubilay Aka’nın canlandırdığı Celasun’un ölümü sonra ise Karaca’yı canlandıran Ece Yaşar’ın ölümü izleyicileri derinden sarstı. Yeni bölümde ise Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak diziye veda edecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efsun’la Yamaç arasındaki gerilim büyürken, Emm’nin Amca’yı tehdit etmesi ise yeni gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor.

Çukur 4. sezon 33. bölüm fragmanı geldi: 'Amca onu boğduÇukur 4. sezon 33. bölüm fragmanı geldi: 'Amca onu boğdu


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
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