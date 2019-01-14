Çukur 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'a ne oldu? Selim ve Cumali'den intikam yemini

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmanla birlikte Çukur'un yeni bölüm tarihi de açıklandı. Çukur dört haftalık aranın ardından 21 Ocak Pazartesi akşamı 49. yeni bölümüyle ekranda olacak.

“YAMAÇ’IMI VURMUŞLAR!”

Yamaç’ın vurulmasıyla perişan olan İdris’in gözyaşlarına hakim olamadığı sahnede “Yamaç’ımı vurmuşlar!” sözleri izleyenleri derinden etkilerken, kardeşinin vurulduğunu öğrenen Cumali intikam yemini ediyor.

Yamaç öldü mü, Yamaç’ı kim vurdu sorularının cevabı beklenirken, Metin’le dertleşen Medet’in “Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyormuş!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç’ın yaşam savaşı verdiği, Selim’in Cumali’ye sert çıktığı, Çukur’da tüm dengelerin alt üst olduğu tanıtımda Çeto ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltiyor. İkilinin çektiği silahlar gerilimi artırırken, kısa bir aradan sonra ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

ÇUKUR’DA NELER OLMUŞTU?

Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 15. bölümünde Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali’nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler. Saadet ve oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan ve bu uğurda Çeto’nun dediklerini yapan Vartolu, Selim’in Lal Fındık’ı vurmasıyla Saadet ve oğluna kavuştu. Ersoy’un kendilerine ihanet ettiğini öğrenen Çeto’nun Ersoy’u öldürdüğü sahne, bölümün en çok konuşulan anları arasına adını yazdırdı. Ersoy’la buluşacağını düşünen Yamaç, karşısında tanıdığı bir yüzü gördü ve kurşunlarının hedefi oldu.