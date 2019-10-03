Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'a geri dönen Yamaç'tan Akın'a büyük şok!

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 3. bölümünde teslimat sırasında sıkıntı yaşan Akın, adamların elinden kurtulmak için suçu Azer’e atsa da her şeyi planlayanın Karaca olduğunu anladı. Azer kardeşinin ölümüyle yıkılırken Timsah, intikam oyununda sıranın kendisine geldiğini fark etti. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında aldı ve ona peş peşe ateş ederek ekran başındakileri şoke etti. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a dönmek için elinden geleni yaptı fakat Çukur’a girdiği sırada Yamaç’a ulaşamadan babasının adamları tarafından geri götürüldü.

Vartolu, gittiği yeni hapishanede tutunmaya çalışırken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düştü. Teslimat sırasında sıkıntı yaşadığı adamlardan kurtulmak için Azer’le birlikte hareket eden Akın, planını başarıyla gerçekleştirdi.

Yaşadığı acıların aynısını çektirmeye yeminli Yamaç, son hedefi Efsun’un karşısına çıktı fakat ikili birbirlerine doğrulttuğu silahları çekemedi. Final sahnesinde Yamaç’ın yaşadığı büyük tehlike ise nefes kesti.