Çukur 73. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı! Yamaç'tan Akın'a büyük darbe! Çukur'dan kovuyor

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 2. sezon 5. son bölümüyle 21 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'un son bölümünde, Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı. Polisler tarafından baskın yiyen Cumali, Damla’nın yardımıyla kaçmayı başardı. Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden oldu.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan’ın oğlu Dağhan babasının intikamını almak için Çukur’a gelerek Yamaç’tan Cumali’yi istedi. Yamaç bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kaldı ve Şenol’un yardımıyla kurduğu oyunla nefesleri kesti. Yamaç ve Efsun buluşma yerine geldiklerinde beklemedikleri bir saldırıyla karşılaştı; saldırıyı Yamaç’ın gerçekleştirdiğini düşünen Efsun korkuyla kaçarken Yamaç her şeyden habersiz kendini korumaya çalıştı. Saldırının arkasındaki kişinin Makbule çıkmasıyla izleyenler şoke oldu.

Şenol’la birlikte Dağhan’ın mekânına giden Yamaç planıyla Dağhan’ı köşeye sıkıştırdı. Akın, İdris Koçovalı’nın emanetlerini Yamaç’a devretti, bu gelişme karşısında sakin kalarak ekran başındakileri şaşırtan Akın’ın planı merak uyandırdı. Yamaç, tüm mahalleliyi Çukur’u korumak için mücadeleye çağırırken, hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde buldu. Yamaç’ın yaşadığını Azer’e söyleyen Efsun, içine düştüğü oyundan habersizken Azer, Yamaç’a “teke tek” teklifinde bulundu.