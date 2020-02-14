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Çukur 88. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç baba oluyor! Nehir'den hamilelik itirafı

DİZİ HABERLERİ  | 14.02.2020 22:09 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 88. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç, abisi Cumali'den dayak yiyor. Çağatay'ın başına ödül koyduğu Yamaç'a ise saldırılar kesilmiyor. Mahsun bıçaklanmak üzere olan Yamaç'ın hayatını bir defa daha kurtarıyor. Yamaç'ı görmek için haber gönderen Nehir ise büyük gerçeği açıklıyor. Nehir Yamaç'a hamile olduğunu söylüyor. İşte Çukur 88. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 88. yen bölümünden heyecan dolu bir fragman yayınlandı. Fragmanda, Yamaç, Cumali’den sıkı bir ağabey dayağı yiyor. Dövüş sahneleri heyecanı yükseltirken Emmi’ye ne olduğu merak uyandırıyor. Mahsun’un Yamaç’ın yardımına koştuğu anlar dikkat çekerken, Nehir’in hamile olduğunu öğrenen Yamaç şoke oluyor.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana geldi. Çağatay’ın keyifle Çukur’a yapılan baskını izlediği bölümde, Çağatay’ın yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil, Koçovalı kadınlar da etkilendi.

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Yamaç ve Vartolu’nun Mahsun’u kurtardığını öğrenen Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koydu. Yamaç’ı öldürmeyi başaran kişiye yüklüce bir para vereceğini söyleyen Çağatay, bu işi uzaktan çözmeye karar verdi. Baskınla birlikte Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u korumak Vartolu’ya düştü. Çukur’a bir daha dönmek istemeyen Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında buldu ve para için kendilerine saldıranlarla büyük bir mücadeleye girişti. Yamaç’ın saldırıya uğradığı bölümde heyecan ve aksiyon dolu anlar eksik olmazken, yaralanan Yamaç kendisini bir kez daha Efsun’un kapısında buldu.

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Bu sırada Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşandı. Çağatay, Çukurluların her yerde kendilerini göstermeleriyle köşeye sıkıştığını hissetti. Çukur için büyük bir karalama operasyonu başlatan Çağatay, isyanın fitilini ateşledi. Olaylara dayanamayan Emmi’nin yere yığıldığı anlar yürekleri ağza getirirken, Emmi’ye ne olacağı şimdiden merak konusu oldu. Saldırıda yaralanan Yamaç bir kez daha Efsun’a sığındı. Efsun, Yamaç’ın yaralarını sararken, ikili arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Bu sırada Çağatay’ın Efsun’un evine gelmesiyle kaçan Yamaç’ın peşine Erdenet’in adamları takıldı. Etrafı çevrilen Yamaç’ın imdadına ise Cumali ve Selim yetişti. Ağabeylerini karşısında gören Yamaç’ın şaşkınlığı dikkat çekti.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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