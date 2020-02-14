Çukur 88. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç baba oluyor! Nehir'den hamilelik itirafı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 88. yen bölümünden heyecan dolu bir fragman yayınlandı. Fragmanda, Yamaç, Cumali’den sıkı bir ağabey dayağı yiyor. Dövüş sahneleri heyecanı yükseltirken Emmi’ye ne olduğu merak uyandırıyor. Mahsun’un Yamaç’ın yardımına koştuğu anlar dikkat çekerken, Nehir’in hamile olduğunu öğrenen Yamaç şoke oluyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana geldi. Çağatay’ın keyifle Çukur’a yapılan baskını izlediği bölümde, Çağatay’ın yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil, Koçovalı kadınlar da etkilendi.

Yamaç ve Vartolu’nun Mahsun’u kurtardığını öğrenen Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koydu. Yamaç’ı öldürmeyi başaran kişiye yüklüce bir para vereceğini söyleyen Çağatay, bu işi uzaktan çözmeye karar verdi. Baskınla birlikte Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u korumak Vartolu’ya düştü. Çukur’a bir daha dönmek istemeyen Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında buldu ve para için kendilerine saldıranlarla büyük bir mücadeleye girişti. Yamaç’ın saldırıya uğradığı bölümde heyecan ve aksiyon dolu anlar eksik olmazken, yaralanan Yamaç kendisini bir kez daha Efsun’un kapısında buldu.