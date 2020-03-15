Çukur 92. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Arık Böke Erdenet karşı karşıya geliyor!

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 16 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 92. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Çukur'a yeni katılan Barış Arduç, Yamaç'ın düşmanı Çağatay Erdenet'in kardeşi Arık Böke'yi canlandıracak.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 25. bölümüyle ekrana gelecek. Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.