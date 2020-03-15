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Çukur 92. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Arık Böke Erdenet karşı karşıya geliyor!

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2020 21:30 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 92. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yamaç'ın Çukurlu gençlere yaptığı konuşmanın dikkat çektiği tanıtımda İdris Koçovalı'nın kahvesine gelen ve Yamaç ile tanışan Arık Böke Erdenet’in dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 16 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 92. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Çukur'a yeni katılan Barış Arduç, Yamaç'ın düşmanı Çağatay Erdenet'in kardeşi Arık Böke'yi canlandıracak.

Çukur (5)

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 25. bölümüyle ekrana gelecek. Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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