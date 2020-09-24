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Çukur 97. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'ın şaşırtan değişimi: Kendimi sattım

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2020 22:07 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 97. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Yamaç'ın Cengiz Erdenet'in adamı olması ve yaşadığı büyük değişim herkesi şaşırtıyor. Vartolu, Yamaç'a hesap sorarken, Yamaç'ın "Çukur'a bir şey olmasın diye kendimi sattım!" sözleri şaşırtıyor. Cumali ise Selim'den Yamaç'ın Erdenetler için çalışmaya başladığını öğrenince çılgına dönüyor. İşte Çukur 97. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin 28 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 97. bölümüne Yamaç'ın değişimi damga vuracak. Yeni bölüm fragmanında, Cengiz Erdenet'in Yamaç'a bundan böyle beni de koruyorsun demesi dikkat çekerken, "Yamaç ve Cengiz neden yan yana?" sorusunu akıllara getiriyor. Yamaç'ın Erdenetlerin yanına geçtiğini duyan Cumali'nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Çukur'dan ayrılırken ailede ona tek destek olan kişi Vartolu önüne çıktı. Yamaç gözyaşlarını tutamazken, Salih güçlü durup kardeşine destek olmaya çalıştı. Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun'a gitti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir ise adeta yıkıldı. İkisini birlikte gördükten sonra eşyalarını toplayarak Koçovalı evini terk etti. Cengiz Erdenet, Yamaç'ı yanına çekebilmek için yeni yollar denemeye devam etti.

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CENGİZ ERDENET'TEN YAMAÇ'A ÇUKUR HAMLESİ!

Efsun'un evinde gözlerini açan Yamaç karşısında Cengiz Erdenet'i görünce şok oldu. Efsun'un bu hareketi Yamaç'ı sinirlendirirken, olayın gerçeği aslında başkaydı. Yamaç vurulduğunda Cengiz Erdenet, Efsun'u köşeye sıkıştırarak Yamaç hakkında bilgiler öğrendi. Efsun, Yamaç'ın zaafının 'Çukur' olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Cengiz Erdenet, Yamaç'ı köşeye sıkıştırmak için hamlesini Çukur'a yaptı ancak işler umduğu gibi olmadı. Yamaç'ı önce bir gecekondu mahallesine götüren Cengiz Erdenet mahalleye neler yapabileceğini gösterdi.

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Ardından Çukur'a götürüp eğer yanımda olmazsan mahalleni yıkarım diye tehdit etti. Kamyonlar, işçiler, belediye görevlileri mahalleye gelince tüm Çukur ayaklandı.

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Cengiz, ailesi ve mahallesiyle Yamaç'ı tehdit etmek istese de Çukur buna engel oldu. Mahalleyi korumak için Çukurluların birbirine kenetlendiği anlar nefesleri kesti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir bebeğini aldırdı. Yamaç tüm yaşananların üzerine bu olayla bir kez daha yıkıldı.

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Yakup'un mekanını adamlarıyla basmaya giden Arık pusuya düştü. Finalde ise Karaca en mutlu gününde hayatının en acı haberlerinden birini aldı. Karaca ve Azer'in düğününe gelen Sultan, Karaca'ya Azer'in elinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyledi. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca duyduğu bu acı haberle yıkıldı.

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AZER VE KARACA EVLENDİ!

Nikah masasına oturan Azer ve Karaca evlendi. Azer, sevdiği kadınla evlendiği için mutluluktan havalara uçsa da gecenin sonunda onu hiç istemediği bir yüzleşme bekliyordu.

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Aşkı ve ailesi arasında kalan Karaca'nın vereceği karar şimdiden büyük merak konusu oldu.
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