Çukur 97. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'ın şaşırtan değişimi: Kendimi sattım

Show TV'nin Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin 28 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 97. bölümüne Yamaç'ın değişimi damga vuracak. Yeni bölüm fragmanında, Cengiz Erdenet'in Yamaç'a bundan böyle beni de koruyorsun demesi dikkat çekerken, "Yamaç ve Cengiz neden yan yana?" sorusunu akıllara getiriyor. Yamaç'ın Erdenetlerin yanına geçtiğini duyan Cumali'nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Çukur'dan ayrılırken ailede ona tek destek olan kişi Vartolu önüne çıktı. Yamaç gözyaşlarını tutamazken, Salih güçlü durup kardeşine destek olmaya çalıştı. Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun'a gitti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir ise adeta yıkıldı. İkisini birlikte gördükten sonra eşyalarını toplayarak Koçovalı evini terk etti. Cengiz Erdenet, Yamaç'ı yanına çekebilmek için yeni yollar denemeye devam etti.

CENGİZ ERDENET'TEN YAMAÇ'A ÇUKUR HAMLESİ!

Efsun'un evinde gözlerini açan Yamaç karşısında Cengiz Erdenet'i görünce şok oldu. Efsun'un bu hareketi Yamaç'ı sinirlendirirken, olayın gerçeği aslında başkaydı. Yamaç vurulduğunda Cengiz Erdenet, Efsun'u köşeye sıkıştırarak Yamaç hakkında bilgiler öğrendi. Efsun, Yamaç'ın zaafının 'Çukur' olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Cengiz Erdenet, Yamaç'ı köşeye sıkıştırmak için hamlesini Çukur'a yaptı ancak işler umduğu gibi olmadı. Yamaç'ı önce bir gecekondu mahallesine götüren Cengiz Erdenet mahalleye neler yapabileceğini gösterdi.