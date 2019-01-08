Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, kafa karıştıran 15. bölümüyle sezon arası vermişti. Son bölümde Yamaç büyük bir ihanete uğramıştı. Yamaç ormanda beklerken hiç beklemediği anda göğsünde vurulmuş ve vuran kişiyi görünce 'Neden?' diye sormuştu. İkinci kurşunu da yiyen Yamaç, kendinden geçmiş ve yuvarlanarak dereye düşmüştü. 'Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu?' ve 'Yamaç öldü mü?' soruları ise kafaları karıştırmıştı.
YAMAÇ'I SELİM'İN OĞLU AKIN MI VURDU?
Sosyal medyada ise araba farının ışığında silüeti görünen kişinin Medet olduğu iddiası ortaya atıldı. Diğer bir ihtimal ise, bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim'in oğlu Akın Koçovalı'nın Yamaç'ı vurduğu şeklinde oldu.
Dizide uzun süredir adı geçen ancak bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim'in oğlu Akın Koçovalı yeni bölümlerde yer alacak.
EKİN KOÇ, AKIN KOÇOVALI MI OLACAK?
Geçtiğimiz sezon finalinde hakkında tüyolar verilen ve izleyicinin zihninde karışıklığa neden olan Akın Koçovalı karakterinin sezon arasından sonra diziye katılacağı öğrenildi. Akın rolü için düşünülen ismin ise son olarak Şampiyon filminde oynayan genç oyuncu Ekin Koç olduğu iddia ediliyor.
AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ
Dizinin yapımcısından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
EKİN KOÇ KİMDİR?
Ekin Koç, 21 Haziran 1992 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyaya geldi. Turizmci Vehbi Koç ile bankacı Şefika Koç'un oğullarıdır. Babasının işi dolayısı ile İlk öğretimini farklı okullarda tamamladı. Lise öğrenimini Antalya’da Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesinde görmüştür. Liseden sonra ise sıkı bir çalışma döneminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü kazandı. Halen öğrenciliği devam etmektedir.
Ekin Koç, 2011 Yılında İstanbul’da Akademi 35 Buçuk Sanat Evinden oyunculuk dersleri aldı. Ayrıca Basketbol, Satranç, Tenis, Futbol ve gitar eğitimleri almıştır.
Oyuncu olarak ilk kez 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Lakin dizi düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizi de fazla uzun sürmedi. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı "Senden Bana Kalan" filminde Özgür rolünü oynadı.
Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali & Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmet" karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu filmde Halit Ergenç'le beraber rol almıştır.
12 Kasım 2015 tarihinde ‘Kösem Sultan’ dizisinde Safiye Sultan’ı Hülya Avşarcanlandırırken. Kösem Sultan’ı ise Beren Saat canlandırdı. Ekin Koç'un canlandırdığı I. Ahmet'in eşi olacak olan Kösem Sultan'ın çocukluğunu ve gençliğini Yunan oyuncu Anastasia Thsilimpou 9 bölüm canlandırdı.
Daha sonra BluTV özel dizisi olan 7yüz dizisinde Pınar Göktaş ile başrolü paylaştı. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. 2018 yılında BluTV özel dizisi Bozkır'da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırdı.
Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş'ın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı, "Bizim İçin Şampiyon" adlı filmde Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Serkan Ercan, Erdem Akakçe, Burak Tamdoğan rol aldı.
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