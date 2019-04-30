Çukur'a fenomen dizi Sıfır Bir'den bomba transfer! Cihangir Ceyhan hangi rolde oynayacak?

Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', 27 Mayıs Pazartesi akşamı yine görkemli bir yardım gecesiyle sezon finali yapacak. Usta kalem Gökhan Horzum'un yazdığı dizide sezon tatili öncesi heyecan tavan yapıyor.

Yeni karakterlerin renk kattığı projenin ekibine son olarak Cihangir Ceyhan da katılacak. 'Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da' dizisiyle yıldızı parlayan Ceyhan'ın Çukur'da hangi karakteri canlandıracağı merak konusu olmuştu.

Dizide zaman zaman adı geçen 'Akın Koçovalı' rolünü Cihangir Ceyhan'ın oynayacağı sanılıyordu. Ancak Cihangir Ceyhan'ın 'Azer' karakterine hayat vereceği ve Savaş'ın abisi olarak dizide boy göstereceği öğrenildi.





