Çukur'a geri dönen Berkay Ateş'ten Mahsun paylaşımı!

Çukur dizisinde Karakuzular'ın liderlerinden olan Mahsun karakteri geçtiğimiz sezon öldürülmüş ve ünlü oyuncu Berkay Ateş diziye veda etmişti. Ancak Çukur'un 81. yeni bölümününde büyük bir sürpriz yaşandı. Çukur'da Yamaç'ı defalarca ölümden kurtaran gizemli kişinin Mahsun olduğu ortaya çıktı. Karşısında Mahsun'u gören Yamaç büyük bir şok yaşadı.

Çukur'a geri dönen Berkay Ateş de Instagram hesabından paylaşımlar yaptı. Berkat Ateş, Çukur paylaşımında, "Hoşbuldum!

Aylardır sevgisini, özlemini hiç esirgemeyen, bu akşam da güzel dileklerini yollayan Çukur seyircisi!

Ne güzelsiniz! Yeniden beraberiz" notunu yazdı.

Dizinin yeni bölümünden çekilen kareyi de paylaşan Berkay Ateş'in fotoğrafına Çukur hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak. Cumali’nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek.