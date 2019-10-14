Çukur bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte Show TV 14 Ekim yayın akışı! Çukur 72. yeni bölüm fragmanı izle!

ÇUKUR 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Çukur’un 72. yeni bölüm fragmanında mahalleliyi toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!” sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı dizinin başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Nur Sürer ve Meral Çetinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi gelecek hafta yayınlanmayacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? TRT 1'den yayınlanacak olan Fransa-Türkiye milli maçı nedeniyle fenomen dizinin yeni bölümü ertelendi. Show TV'de 14 Ekim Pazartesi akşamı 20.00'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü, 22.30'da ise Çukur'un kolaj bölümü yayınlanacak.

ÇUKUR'A YAMAÇ'IN ERİK DALI OYNAMASI DAMGA VURDU

Çukur'un 71. son bölümüne Yamaç ve Nehir'in sokak ortasında yaptıkları dans gösterisi damga vurdu. Çukur'a geri dönen Yamaç'ı bulan Nehir "Önemli kararlar vermeden önce dans ederim" diyerek bir meydana götürdü. Müzik olmadan dans etmeye başlayan Nehir'e Yamaç da eşlik etti. Toplanan yüzlerce insanın içinde her müzik türünde dans eden Yamaç ve Nehir kendini en son Erik Dalı türküsüyle oynadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek.



Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.