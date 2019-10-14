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Çukur bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte Show TV 14 Ekim yayın akışı! Çukur 72. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.10.2019 20:14 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 3. sezon 5. yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV'nin 14 Ekim Pazartesi akşamı yayın akışında ise Çukur'un kolaj bölümü bulunuyor. Çukur'un yayın saatinde ise Güldür Güldür Show ekrana gelecek. Peki Çukur neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman? İşte Çukur'un Yamaç'ın savaş ilan ettiği 72. yeni bölüm fragmanı.

Çukur bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte Show TV 14 Ekim yayın akışı! Çukur 72. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur dizisi ekrana bir hafta ara verdi. Show TV'de 3. sezonuyla ekrana gelen fenomen dizi Çukur'un merakla beklenen 72. yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
TRT 1'den yayınlanacak olan Fransa-Türkiye milli maçı nedeniyle fenomen dizinin yeni bölümü ertelendi. Show TV'de 14 Ekim Pazartesi akşamı 20.00'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü, 22.30'da ise Çukur'un kolaj bölümü yayınlanacak.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı dizinin başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Nur Sürer ve Meral Çetinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi gelecek hafta yayınlanmayacak.

Çukur 3. Sezon 4. Bölüm (1)

Çukur'un merakla beklenen 72. yeni bölümü ise 21 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.

ÇUKUR 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur’un 72. yeni bölüm fragmanında mahalleliyi toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!” sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.

ÇUKUR'A YAMAÇ'IN ERİK DALI OYNAMASI DAMGA VURDU
Çukur'un 71. son bölümüne Yamaç ve Nehir'in sokak ortasında yaptıkları dans gösterisi damga vurdu. Çukur'a geri dönen Yamaç'ı bulan Nehir "Önemli kararlar vermeden önce dans ederim" diyerek bir meydana götürdü. Müzik olmadan dans etmeye başlayan Nehir'e Yamaç da eşlik etti. Toplanan yüzlerce insanın içinde her müzik türünde dans eden Yamaç ve Nehir kendini en son Erik Dalı türküsüyle oynadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek.

Çukur 3. Sezon 2. Bölüm (4)
Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.

Çukur (1)1

YAMAÇ'I KİM KURTARDI?
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı kurtaran gizemli biri onu alıp Cumali’nin evine bırakıyor. Saklandığı eve döner dönmez kapıda Yamaç’ı yaralı bir halde gören Cumali ise ne yapacağını şaşırıyor. Yamaç’ın durumu kötüleşmeye başlayınca Cumali kardeşini kucaklayıp onu Baytar’ın yanına götürüyor. Hemen işlemlere başlayan Baytar, Yamaç'a pansuman yapıyor.

Çukur (7)

Pansumandan sonra kendine gelen Yamaç karşısında Cumali’yi görünce şaşırıyor. Bildiği her şeyi anlatacağını söyleyen Cumali kardeşine çorbayı içirdikten sonra olan biteni hikaye şeklinde anlatıyor. Kendine gelir gelmez abisiyle didişmeye başlayan Yamaç, Cumali’nin yoğun sevgisi ile karşılaşıyor.

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