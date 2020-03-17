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Çukur'da Barış Arduç fırtınası esti! Cengiz Erdenet ve Arık Böke kim? Çukur 92. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 17.03.2020 02:23 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 92. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölüme, Çağatay Erdenet'in kardeşi Arık Böke rolüye Barış Arduç damga vurdu. Çukur'da Çağatay'ı artık işlerden uzaklaştıran Erdenet ailesinin lideri Cengizhan tüm yetkiyi ve gücü Arık Böke'ye verdi. Yamaç'ın karşısına çıkıp kendini tanıtan Arık Böke artık yeni düşmanlarının kim olduğunu gösterdi. Peki Çukur 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur son bölüm final sahnesi.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 16 Mart Pazartesi akşamı 92. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölüme Yamaç'ın yeni düşmanı olan Arık Böke Erdenet rolüyle Barış Arduç damga vurdu. Erdenet ailesinin babası olan Cengizhan Erdenet'in ise kimin oynadığı merak konusu oldu.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir eline geçen ve Erdenet ailesi hakkında bulduğu tüm bilgileri Koçova ailesi ile paylaşıyor. Çağatay'ı yıkmakla Erdenet ailesinin yıkılamayacağını ve Erdenet ailesinin soyağacını gösteren gazeteci Emir olayın ciddiyetini gösteriyor.

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Çukur'un içerisinde yaşamaya başlayan gazeteci Emir tüm gözlemlerini kaydetmeye başlıyor. Çukur'u baştan sona anlatan Emir yaptığı hataları ve Çukur'un tüm güzelliklerini birer birer anlatıyor. Çukur dövmesinin anlamını, içeride yer alan dayanışmayı, asıl amaçlarını ve Çukur'un nasıl bir aile olduğunu anlatan Emir pişmanlığını dile getiriyor.
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ARIK BÖKE, ÇAĞATAY'IN YERİNE GEÇTİ

Babası Cengizhan'dan gelecek telefonu bekleyen Arık Böke en sonunda istediği aramayı alıyor. Babasının aramasıyla üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu be
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ÇUKUR 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'un 23 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 93. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Merakla beklenen yeni bölümden ilk fragman önümüzdeki günlerde Show TV tarafından yayınlanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

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Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Çukur son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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